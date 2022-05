Así va el «Sangre de mi sangrE»

Los primos están de moda. Uno tiene un primo de esos de lejos, de la tía Virtudes de la que supo de su existencia en una conversación familiar, y de repente gracias a un número de teléfono y un whatsapp anónimo que nadie sabe de donde salió, se incrementa notablemente (perdón, sobresalientemente) la cuenta corriente. Y no te digo nada si en vez de un primo es un hermano o un cuñadísimo como el de la familia Barberà, que de tener un despacho lleno de telarañas tristes y compungidas, pasó a facturar casi 5 millones de euros (800 millones de las antiguas pesetas). Si, si, esa familia cuya cabeza visible sigue siendo reivindicada como la gran alcaldesa del cap i casal. Pero, ¿se puede ser más cínicos e impresentables? ¿Acaso se creían que eso de ser familiares salía gratis? Pues ya ve usted que no. Que eso de «sangre de mi sangre» funciona perfectamente y los beneficiarios alegarán que ellos no tienen ninguna culpa de ser comisionistas de mucha monta, que aquí el más tonto vende papeles a precios de mascarillas y compran un yate con Rolex de acompañamiento.

¿Qué los han pillado con las manos en la masa? Pues nada, se echa mano de la herencia de la abuela y del papel couché de las revistas del corazón para dejar la fianza allí donde corresponde, que al fin y al cabo, ¿qué son 4 millones de euros? Calderilla para los cerdos, que en este país ser corrupto sale a cuenta, y de eso se han dado cuenta los sinvergüenzas sin escrúpulos que roban y vuelven a robar como los peces en el río. Pero eso sí, hay que dejar bien claro que ni el primo, ni el cuñado, ni el hermano desaparecido tienen nada que ver con el asuntillo, que aquí se roba con gracia y salero y si usted no lo hace, queda fuera del circulo de los «yonkis». No pertenece al mundillo de los que viven de los impuestos de los demás. La todopoderosa alcaldesa de la capital hizo su última aportación al «senao» solita y sin acompañamientos, el mismo senado que ahora acogerá al nuevo jefe de la oposición que llega a la cámara alta por designación del parlamento gallego. O sea, a dedazo limpio, para que pueda debatir con el presidente del gobierno cuando se vean cara a cara, y supongo que el gallego amigo de amistades peligrosas, pretenderá ignorar que la cámara alta es el órgano de representación territorial, y que teóricamente sirve para debatir las cuestiones autonómicas como principal función. Que no sirve para nada, sino para ser un gran cementerio de elefantes de políticos que se derriten lamentablemente en sus últimos días cobrando del erario público. Allí se instalará el gallego y pronto veremos cual es verdaderamente su función. Si solo tiene que salir de Genova-20 para ir al Senado, ya podemos intuir la función parlamentaria que ejercerá. Y mientras tanto, mientras se riza el rizo en todas estas cuestiones de Estado que huelen que alimentan, nos desayunamos con la noticia de que los denominados «fadrins» de Riba-Roja del Turia, han conseguido impedir la entrada de mujeres en la organización de las fiestas. La lucha constante en pro de la igualdad, el feminismo creciente y el convencimiento de que estamos viendo una sociedad más justa que consigue paso a paso los objetivos, queda rota por la «machada» de estos hombretones con pelo en el pecho y palillo entre los dientes, que imponen la ley del machismo y la desigualdad. La respuesta debería ser un boicot a las fiestas, un rechazo unánime de la población a esta decisión y dejarle solos en un descampado para que den rienda suelta a sus instintos más primitivos. De lo contrario la lucha continuará con nuevos objetivos pendientes, con nuevos miedos y temores hacia quienes ejercen no sabemos qué motivos para erigirse en dueños y señores de unas acciones machistas, xenófobas y rechazables.