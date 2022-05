La presencia de covid en las aguas residuales se dispara un 1.134 % en Xàtiva

La pandemia sanitaria causada por el covid-19 ha sido dividida por los expertos en diferentes olas de contagios, definidas por los datos aportados por las administraciones públicas y las restricciones sociales para frenar la transmisión de la infección. Las campañas de vacunación han reducido el impacto del virus en el sistema sanitario, pero los expertos lo anuncian cada vez que tienen ocasión: «Esto no ha acabado».

Así lo atestiguan los últimos datos procedentes de los análisis de aguas residuales de Xàtiva realizados cada semana por la firma especializada Global Ómnium. Los datos constatan un aumento del 1.134 % respecto a la semana pasada, con un total de 19,2 millones de unidades genómicas.

José Vicente Benavent, concejal de Sanidad de Xàtiva, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que la presencia del virus ha crecido de forma constante desde Fallas: «En términos relativos entre una semana y otra nunca habíamos tenido un incremento tan grande. Sin embargo, hay que aclarar que en lo que se refiere a unidades genómicas llegamos a 102 millones en las peores olas».

«La situación es la que es. Antes de Fallas estábamos en cifras muy bajas en lo que se refiere al covid y ahora todo ha subido y la dinámica hospitalaria está viéndose influenciada, ya que esta semana se han habilitado de nuevo camas en el gimnasio del Lluís Alcanyís», continuó el representante municipal. Benavent quiso ser precavido y explicó que las campañas de vacunación están dando sus frutos: «He podido constatar que la mayoría de la gente ingresada no estaba vacunada o sufría patologías múltiples. No estamos ni cerca del colapso hospitalario, pero tenemos que ser precavidos. Hay que tener cuidado, pero no ser alarmistas».

Los análisis también diferencian los barrios de la capital de la Costera en la que la presencia del virus es mayor. Así, en nivel alto se encuentra la zona del Raval. Esta tendencia quizás esté influenciada por una mayor densidad poblacional, además de contar con más grupos de residentes de tercera edad. A su vez, la zona del casco antiguo —dependiente del colector central—se encuentra esta semana en nivel medio-alto. Ambas partes de Xàtiva registraron la semana pasada niveles bajo o muy bajo.

El nivel bajo solamente permanece la zona de la Bola, que aglutina las promociones urbanísticas más recientes y cuenta con una edad media menor.

Tener el virus en cuenta

El responsable municipal de Sanidad quiso lanzar ayer un mensaje a la población: «Lo que yo le pediría a la gente es que sigan teniendo al virus en cuenta. La mejor opción es no estar infectado, eso está claro, y no pensar en que tenerlo ahora es poca cosa. Cada persona cuenta con un sistema inmunitario diferente, que está influenciado por múltiples factores». Preguntado por el uso de la mascarilla, Benavent fue contundente: «En interiores poco ventilados y con una gran cantidad de gente yo sí la usaría. No es obligatoria, pero sí aconsejable, por lo que estamos viendo».

«No nos tenemos que alarmar, yo no hablaría de séptima ola, esto está claro. Pero lo que sí me gustaría pedir a la población es que seamos prudentes. Esto no se ha acabo, el virus sigue ahí», apostilló el concejal de Sanidad.