El Atzeneta se queda a las puertas de la final por el ascenso tras perder ante el Saguntino

La temporada del Atzeneta UE ha acabado antes de lo deseado. El conjunto naranja perdió el pasado domingo (1-0) frente al Atlético Saguntino, quedándose así a las puertas de la tercera y última ronda de la promoción de ascenso a Segunda División RFEF. Un solitario gol de Nando Expósito en los primeros minutos de la prórroga dejó sin recompensa el gran esfuerzo atzenetero realizado durante el encuentro y durante toda la temporada.

El Atzeneta comenzó el partido muy enchufado y pronto dispuso de la primera ocasión para abrir el marcador. El Saguntino reaccionó rápido y obligó a Ferri a intervenir para evitar el primer tanto. A partir de ahí, el partido se abrió y ambos equipos llegaron con cierto peligro al área rival, aunque sin disponer de ocasiones demasiado claras. En el tramo final del primer tiempo, los de la Vall d’Albaida tomaron el control y dispusieron de varias oportunidades para adelantarse. Nemesio estuvo cerca de marcar tras un gran pase de Peleteiro, mientras que Manu Palma dispuso de hasta tres ocasiones de gol, la primera de ellas con un disparo muy lejano.

En el segundo tiempo, el conjunto naranja mantuvo la inercia del primer tiempo y se mostró dominador en los primeros minutos, aunque sin pisar demasiado el área rival. Después de varias llegadas atzeneteras, el Saguntino fue ganando protagonismo y obligó a Ferri a realizar alguna intervención destacada. Eso sí, antes de que se completara el tiempo reglamentario, el Atzeneta dispuso de una clara ocasión para llevarse el triunfo, pero Keita no pudo convertirla en gol.

Tras 90 minutos sin goles, se disputaron 30 minutos extra para decidir el vencedor de la eliminatoria. Desafortunadamente para el Atzeneta, a los pocos minutos el Saguntino se ponía por delante con un gol de Nando Expósito. Esto complicaba sobremanera la clasificación de una Atzeneta que ya no necesitaba uno sino dos goles para lograr el pase a la ronda final de la promoción al no valerle el empate por la mejor clasificación liguera del Saguntino. Pese a todo, el conjunto del Regit no bajó los brazos y se volcó en busca de un gol que diera inicio a la remontada. Los de David Bellver lo intentaron de todas las formas posibles, pero no fueron capaces de superar al portero rival ni una sola vez.

Con el solitario gol de Nando, el Atlético Saguntino logró la clasificación para la ronda final por el ascenso que se disputará el próximo fin de semana en Las Rozas. Por su parte, la temporada del Atzeneta UE llegó a su fin una semana antes de lo deseado, pero dejando una muy buena imagen tanto deportivamente como socialmente.