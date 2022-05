Un grupo de menores roba 6 extintores y rocía coches y una vivienda en l’Alcúdia

Las alarmas han saltado este fin de semana en l’Alcúdia de Crespins. Presuntamente, un grupo de menores de edad sin identificar —al menos, de momento— robaron hasta seis extintores en varios lugares de la población y rociaron con ellos calles, portales, coches e, incluso, el interior de una vivienda privada.

Este último episodio fue el más grave de los protagonizados por los autores de los recientes actos vandálicos, ya que tuvo lugar después de que se les recriminara su actitud mientras estaban armando jaleo en un parque cercano a la vivienda siniestrada.

Los testimonios recopilados por Levante-EMV apuntan que un vecino les llamó su atención por los ruidos ocasionados. Horas después, tres de los jóvenes vertieron como venganza el polvo químico utilizado para a sofocar incendios dentro de la vivienda mientras los dueños dormían.

El incidente ha sido ampliamente criticado en redes sociales durante las últimas horas. «Esta madrugada, en una casa de la Montañeta, tres individuos han vaciado los extintores de incendios por la ventana de una casa mientras los dueños dormían. Esto es vandalismo puro y duro y crea una impotencia total», apunta una damnificada en un grupo de Facebook que reúne a residentes de la localidad de la Costera. Acompañaba su relato con varias fotos de denuncia.

Varias denuncias

Desde el ayuntamiento confirmaron ayer que la Policía Local de L’Alcúdia de Crespins ha recibido varias denuncias por lo ocurrido durante el fin de semana.

Las fuentes consultadas por este diario explicaron que las sospechas se centran en el robo de varios extintores en sitios donde se puede acceder a estos dispositivos y hay poca o nula vigilancia, como los aparcamientos subterráneos: «Los testimonios apuntan hacia un grupo de jóvenes, tanto de fuera como del pueblo, que rociaron portales, calles y coches en la zona de la urbanización. Sin embargo, no hay pruebas ni se les ha grabado», expusieron desde el consistorio.

A su vez, la Policía Local del municipio limítrofe de Canals también ha recibido notificaciones por esta concatenación de actos vandálicos.

Partículas azules

Eloy Alberto es uno de los residentes afectados por la situación. Ayer atendió a este diario y explicó que fue al levantarse por la mañana cuando se enteró de lo sucedido: «Llegué por la noche y aparque el vehículo con total normalidad. Fue al día siguiente cuando me avisaron de que la acera estaba llena de partículas, de algo raro. Me acerqué a mi vehículo personal y enseguida vi que era polvo químico de color azul, mi coche estaba cubierto. Llamé a la Policía Local, lo hicieron constar en acta y me dijeron que habían otros casos. Luego, me fui al lavadero».

Magda Valls también ha visto los incidentes de primera mano. Comentó que no son casos aislados: «En mi calle, que está esta detrás del pub Socios, también actuaron. El portal de mi finca parecía de color azul y había al menos tres coches llenos de polvo. Hay cinco denuncias puestas, pero como no sabemos quienes son, hablamos de vandalismo puro y duro». «Si son menores espero que sus padres lo vean y se les caiga la cara de vergüenza», dijo.