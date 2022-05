Obtener información en tiempo real de la fatiga de los pilotos, a través de una camiseta de manga larga, es el objetivo que persigue la empresa ontinyentina Lurbel, con la financiación del proyecto europeo Galáctica. Un consorcio interregional que involucra a ocho países de la Unión Europea y que busca financiar pymes de los sectores textil y aeroespacial basadas en fabricación avanzada.

Bajo esta premisa, Lurbel está trabajando junto con Alteria Automation SL, una compañía de Alcobendas especializada en venta de sensores, para desarrollar un dispositivo que permita evaluar la salud del piloto durante los viajes. Una tecnología que podría ser punta, ya que la fatiga del piloto está presente en casi el 20 % de los incidentes en aviación, según indican desde la empresa.

El dispositivo denominado Aerosense será el responsable de recoger y verificar las constantes vitales del piloto a través de unos sensores integrados en la propia tela de la camiseta de manga larga desarrollada a medida y con las tecnologías más innovadoras de Lurbel que, además, estará diseñada en dos versiones, una femenina y otra masculina. Un aspecto muy importante para Aerosense, ya que la posición de los sensores se hará pensando en la ergonomía femenina y masculina.

De este modo, al registrar los signos vitales de la tripulación aerotransportada (temperatura corporal, presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria) es posible proporcionar alertas tempranas para predecir condiciones de salud no detectadas por ningún otro medio, prosiguen en Lurbel. Un enfoque no intrusivo que permite evaluar no solo la salud del piloto, sino también la fatiga mental.