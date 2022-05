Laura Hernández y Noa Esplugues serán las falleras mayores de 2023

Laura Hernández i Fernández y Noa Esplugues i Sousa serán las Falleras Mayores de Xàtiva en 2023. Ayer al mediodía recibían la llamada telefónica del alcalde, Roger Cerdà, comunicándoles su designación. Cerdà llamaba primero a Laura, fallera mayor, quien manifestaba su alegría y expresaba sentirse «muy contenta» y «preparadísima» para el cargo.

Laura era la única candidata a fallera mayor, aunque ello no le aseguraba la elección, el jurado podía no escogerla, y a ello se refería ayer en declaraciones a Levante-EMV. «Estaba muy nerviosa, ya que según los estatutos el jurado puede decirte que no si no te ve apta, y los nervios eran los mismos que si hubiera más candidatas». La ya Fallera Major de Xàtiva de 2023 afirmaba que «es una suerte y un privilegio ser la fallera mayor de Xàtiva», aunque prefiere no imaginar como será su reinado fallero, «quiero dejarme llevar, así las emociones serán más fuertes». Pero sí tiene claro qué dos actos espera con más ilusión, «la Exaltación, cuando te imponen la banda de fallera mayor; y, sobre todo, la Crida. Este es el que más ganas tengo de vivir», manifestaba ayer a este diario.

Laura, que acaba de ser fallera mayor de su comisión, Abú Masaifa, un título que ha defendido desde 2020 a 2022 por la pandemia, y que también ha sido fallera mayor infantil (2005) y fue Reina de la Fira en 2017, manifestaba que esa «experiencia» en cargos representativos no evita que sienta «nervios, ilusión y ganas de hacerlo bien y de disfrutar de un año inolvidable».

La Fallera Major Infantil de Xàtiva 2023, Noa Esplugues, acaba de ser como Laura, fallera mayor infantil de su comisión, Sant Jaume, un título que también ha ocupado desde 2020. Noa, que recibió la llamada del alcalde en casa de su abuela, acompañada de su familia y representantes de su comisión, no pudo reprimir las lágrimas y, entre lloros, apenas pudo decir estar «muy contenta». En declaraciones a este diario, por la tarde y más tranquila, expresaba con mucha soltura sentirse «muy contenta, aunque aún no me lo creo. Es un sueño cumplido y espero que vaya todo muy bien y que disfrutemos de unas fallas con mucho sol». Este año han estado empañadas por la lluvia. La niña, de 11 años y natural de Rotglà i Corberà, donde estudia 6º de Primaria en el colegio Mare de Déu del Socorro, es fallera de la comisión Sant Jaume «desde muy pequeña. Con 23 días ya salí en la presentación de la falla», explicaba con desparpajo. Su madre es fallera desde los 5 años y su padre es uno de los integrantes más activos de la falla, encargado de la decoración del monumento. Con este «legado» fallero, han aconsejado a Noa que «lo disfrute mucho, que lo viva al máximo, porque es un momento único reservado a las máximas representantes». Noa coincidía con Laura destacando el acto de la Crida. «Un acto que solo protagonizan las falleras mayores, y tendré la oportunidad de dirigirme a todas las niñas y niños falleros».

Presentación oficial el viernes

El alcalde, Roger Cerdà, manifestó que «comienza un nuevo año fallero, y ya teníamos ganas». La concejal de Falles, Maria Beltrán, dio la enhorabuena a las dos elegidas; y el presidente de la Junta Local Fallera de Xàtiva, Jesús González, destacó que «el futuro de las fallas está asegurado en Xàtiva». Laura y Noa serán presentadas oficialmente el próximo viernes a las 20:30 horas en Sant Domènec.