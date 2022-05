El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de 5 becas de formación del programa Experiencia 2022 en el marco del Plan Millennial 2021-2025 para la mejora del empleo juvenil y la creación de nuevas oportunidades laborales en la ciudad, para las cuales destina 19.500 euros.

El objetivo primordial de estas becas es la formación y la dotación de experiencia laboral de personas jóvenes con titulación de Grado Universitario finalizado o titulación Superior de Formación Profesional.

Las becas están dotadas con un importe de 650 euros y tendrán una duración de seis meses, vinculándose a los proyectos «Redes sociales en la juventud», «Culturízate: programa de cultura joven», «Somos iguales: favorecer la igualdad de género», «Potenciar el deporte en la gente joven» e «Inclusión social en la población joven». En las bases se encuentran publicadas las titulaciones requeridas en cada uno de los proyectos.

Hay que destacar que estas becas se adjudicarán mediante concurrencia competitiva entre las personas aspirantes que cumplan los requisitos de poseer la vecindad administrativa en Xàtiva (con una antigüedad mínima ininterrumpida de un año), tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30 años, estar en posesión del Título Oficial Universitario o Titulación Superior de Formación Profesional indicados para cada proyecto, estar en posesión del certificado de conocimientos de valenciano, acreditados u homologados oficialmente por la JQCV (nivel B1 elemental de Valenciano), no estar disfrutando de otra beca o ayuda de la misma o análoga finalidad y no desarrollar una actividad laboral durante el periodo de goce de la beca, no encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Las bases están disponibles en la página web municipal (www.xativa.es) y en el tablón de anuncios ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva. La inscripción podrá realizarse únicamente de manera telemática a través de la web y la documentación que se tiene que adjuntar a través de la sede electrónica consta de la solicitud de Inscripción en el Programa Experiencia 2/2022 con las declaraciones responsables, el orden de preferencia (en caso de concurrir a varios proyectos) y la autobaremación rellenada del listado de cursos específicos, si procede.

Este programa está enmarcado dentro de los objetivos y acciones del Plan Millennial 2021-2025 del Ayuntamiento de Xàtiva para la mejora del empleo juvenil y la creación de nuevas oportunidades laborales en la ciudad, aprobado en el pleno municipal ordinario del 27 de febrero de 2021.