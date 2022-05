El passat divendres 13 de maig es va celebrar al centre cultural Bernat i Baldoví de Sueca la Festa de les Lletres Falleres, amb la intenció de premiar a les comissions falleres que treballen el llibret.

La gran triomfadora de la nit va resultar ser la falla Avinguda de Selgas de Xàtiva, la qual es va emportar tres premis, sent un d’ells el Premi Lletres Falleres al conjunt del llibret de falla. Els altres dos premis obtinguts per la comissió xativina van ser el premi Ortifus a la millor portada i el premi Climent Mata a nivell local pel disseny i maquetació del seu volum.

No va ser l’única comissió xativina guardonada durant la nit, ja que la falla Abú Masaifa també va aconseguir el premi Mocador al millor assaig publicat en un llibret de falla de la Comunitat Valenciana gràcies al treball “Novetats, estètiques i creativitat per a fugir de la monotonia dels cadafals fallers”, de també xativí Rafa Tortosa Garcia, un dels especialistes de la modalitat.

Pel que fa a la poesia, el premi Malva a la millor poesia satírica va recaure en altre dels noms propis dels darrers anys: José Colero, qui va aconseguir el premi per a la falla Cambro de Tavernes de la Valldigna amb l’obra “Quimeretes”. L’altre premi poètic, en aquest cas el Portal de Valldigna a la millor poesia lírica, va acabar sent per a la falla Prado de Gandia amb “Troballa iridescent” de Pura Maria Garcia. Ambdues localitats van tindre altre representant al quadre d’honor dels premis, ja que la falla la Via de Tavernes va aconseguir el premi Murta al millor microrelat de la mà d’Arantxa Gimeno Sánchez i “Admiració”, mentre que la comissió Sagrada Família-Corea de Gandia va guanyar el premi Ortifus a la Coherència en el llibret.

La Federació de Falles de Sagunt també va tindre representació entre els premiats amb tres comissions. La falla Santa Anna es va alçar amb el premi Soler i Godes atorgat per l’ADEF al millor article publicat en un llibret de falla (“La maltractada”, de José Tena Tejado), mentre que el premi Emili Llueca al millor assaig publicat en un llibret del Camp de Morvedre va ser per a “L’ofici de la música en la festa de les falles”, d’Eduard Caballer per a la falla Doctor Palos. La falla Eduardo Merello del Port de Sagunt va aconseguir de nou el premi Climent Mata al millor disseny i maquetació d’un llibret de la Comunitat Valenciana.

A més a més, la falla Plaça Germanies d’Alzira va aconseguir el premi COMFET al millor contingut infantil, mentre que la falla Plaça Cervantes de Sueca es va emportat el premi Bernat i Baldoví al millor sainet amb “Hui que fan a ‘Els Porxets’”? de l’actor Emili Chaqués. El premi #plf22 a al millor piulada satíric-breu va recaure en Empar Mayans, fent referència al llibret de falla i al seu esperit de resiliència.

En la Festa de les Lletres Falleres 2022 van estar presents autoritats com ara el diputat nacional de Compromís Joan Baldoví, la nova Consellera de Cultura i Educació Raquel Tamarit, la diputada de Normalització Lingüística Dolors Gimeno o l’Acadèmica de la Llengua Immaculada Cerdà, a més de l’alcalde de Sueca Dimas Vázquez o l’alcalde de Tavernes Sergi González. També van assistir distintes Falleres Majors, presidents i presidentes o regidors i regidores de Falles i festes dels distints municipis implicats en la festa.