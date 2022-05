Millares ofrece viviendas a 100 euros para atraer familias y salvar el colegio

Millares es un municipio de 341 habitantes que ha perdido a la mitad de su población desde comienzos de 1990. Un proceso de despoblación severo que hace peligrar el mantenimiento de servicios básicos para garantizar el bienestar de los vecinos, como el colegio público, la asistencia primaria de salud, la farmacia o los establecimientos comerciales que aún resisten en pie al éxodo de residentes. Para frenar esta dinámica inexorable que amenaza la propia supervivencia de la localidad, el ayuntamiento ha puesto en marcha una batería de iniciativas encaminadas a garantizar un nivel de vida mínimo y a ofrecer las máximas ventajas posibles a los millarencos para que se queden en su pueblo natal, pero los resultados en cuanto a la llegada de familias procedentes de otros municipios han sido limitados, entre otras cosas por las dificultades de acceso a la vivienda.

Es por eso por lo que el consistorio ha puesto en marcha un reglamento regulador -que entra en vigor hoy- para facilitar la cesión a los posibles interesados de una serie de casas sin uso a precios asequibles que han sido asumidas por la propia administración local, después de haber alcanzado acuerdos con sus propietarios y ejecutado reformas en su seno con el objetivo de garantizar el asentamiento de familias foráneas.

Por el momento, el consistorio dispone de un inmueble ya listo a la espera de nuevos moradores y de otros tres pendientes de rehabilitación. Los futuros arrendatarios pagarán una cuota mensual de 100 euros más IVA y una fianza de 500 euros para garantizar su estado de conservación. Para poder optar a su ocupación temporal, hay que entregar una solicitud en un plazo de 20 días y cumplir una serie de requisitos. Solo podrán entrar a vivir en las casas aquellas unidades de convivencia conformadas por al menos tres miembros, de los cuales uno debe encontrarse en edad de cursar hasta sexto de primaria para que pueda matricularse en el aulario de Millares, dependiente del Colegio Rural Agrupado Alto Júcar, con sede en Dos Aguas. También se admitirán a familias con niños por debajo de la edad de escolarización obligatoria. Las viviendas van destinadas a personas que no residen habitualmente en Millares y que no lo han hecho al menos en los dos años previos a la solicitud. Tampoco podrán acceder a ellas quienes tengan posibilidad de alojamiento en la localidad (propio o de familiares) o una propiedad sobre otra casa ubicada a menos de 70 kilómetros del pueblo de la Canal de Navarrés. Los ingresos anuales de las familias aspirantes deben situarse por debajo de un umbral determinado y no podrán optar a la ocupación aquellos que dispongan de recursos económicos o patrimoniales suficientes para poder paliar por sí mismos y de forma inmediata su necesidad de residencia en Millares.

«Hay que hacer todo lo posible»

De entre las familias solicitantes, las viviendas serán adjudicadas a aquellas que obtengan más puntos en la valoración municipal, en la que se tendrá en cuenta el número de niños que aportan para escolarizar en el pueblo, así como si estos han repetido o se encuentran en cursos superiores o inferiores a aquel que les corresponde por su edad.

Su estancia en el domicilio estará sujeta a una serie de deberes en materia de convivencia y finalizará tres meses después de que el último de los hijos menores de la familia deje de cursar sus estudios en el colegio. El alcalde de Millares, José Ricardo Pérez, espera que la iniciativa atraiga a familias con niñas y niños que permitan mantener a salvo el aulario del pueblo. «Debemos hacer todo lo posible», señala Pérez. De momento ya hay gente interesada en la oferta.