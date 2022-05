«En el mundo de la música no haces números, sabes que estás en pérdidas»

Ana Zomeño (Valencia, 11 de marzo de 1993) está adentrándose con paso firme en sector musical de la Comunitat Valenciana. Trae a Xàtiva las letras de sus tres trabajos en formato EP, que tocará en una cita que compartirá con Neus Ferri. Los espectadores podrán disfrutar de un concierto de rock indie femenino, que inaugura el festival Música i Lletra (MiL).

Creo que es la primera vez que viene a Xàtiva, ¿Cuáles son sus expectativas para la cita del viernes?.

La verdad es que para mí todo es nuevo, nunca he tocado en Xàtiva. Y voy muy ilusionada. Estreno un formato de banda que no he probado en un escenario y además comparto concierto con una voz como la de Neus Ferri, lo que lo hace todo aún más atractivo. Vengo de tocar en Alcoi y creo que las sensaciones pueden ser parecidas, aunque cada función es única, eso está claro.

¿Cómo se define al público que aún no la conoce?

No me gusta encasillarme en un estilo concreto. Algunos de mis temas se acercan al folk americano, otros al jazz o al swing. Soy una cantautora que tiene canciones en castellano y valenciano, que puede cantar en formato acústico al hacerlo sola o en formato eléctrico, con una banda.

De momento, no ha sacado ningún LP...

No, de hecho ese es mi próximo proyecto. Desde el año 2019 he lanzado tres EP’s -«Cinco Conocidas», «Nuevas Conocidas» y «Taller de Canciones»- y ahora es el momento de dar un paso más. Queremos grabar el LP durante el verano y, si todo va bien, lanzarlo antes de que acabe 2022.

Su EP «Taller de canciones» ha sido muy valorado...

Sí, son temas grabados entre mayo y julio de 2020, en pleno desconfinamiento. Me apunté a un taller online de composición del cantautor uruguayo Gonzalo Déniz y de ahí nacieron esas seis piezas. Y decidí grabarlas.

Usted está empezando en el mundo de la música, ¿Consigue vivir de lo que le gusta?

A ver, sobrevivo, voy tirando y hago lo que me gusta. Lanzar un LP es jugármela un poco más. Trabajaré con un par de productores y ahora no mismo no tengo discográfica, por lo que será un trabajo autoeditado. Estar en el mundo de la música para mí ha sido una inversión sin fin, que he hecho con toda la ilusión. Aquí no haces números de forma muy seguida, porque sabes que estás en pérdidas. Los cantautores somos conscientes de que el nuestro es un camino en el que hay que tener perserverancia y mucha, mucha, paciencia. Y en eso estoy ahora mismo, intentando desarrollar mi proyecto personal.

¿Ha tenido que tirar de otros trabajos en los últimos años?

Yo soy graduada en veterinaria, aunque ahora he aparcado un poco ese mundo.

Actualmente trabajo en un restaurante en València que tiene música en directo todos los días. Protagonizo cuatro actuaciones a la semana y canto un repertorio de jazz tocando la guitarra. Yo siempre digo que estas citas me sirven como un gimnasio, ya que puedo practicar en directo y trabajo muchísimo. A su vez, imparto clases de guitarra en Sedajazz. Ya llevo cuatro años con ellos.

La música está volviendo a los escenarios después de dos años muy duros para todos...

Sí, sí, ha sido un tiempo muy difícil. Un mes antes de que empezara la pandemia protagonicé un concierto en Convent Garden y lancé un videoclip nuevo, pero toda esa promoción se quedó parada. También lancé algunos temas durante la pandemia, pero no había posibilidad de tocarlos en directo. Ahora, ya hemos podido recuperar los conciertos con la gente. Hay muchas ganas.

¿Cual es su opinión personal sobre ritmos como el reguetón?Yo, personalmente, no consumo este tipo de música pero entiendo a la gente le gusta. Creo que los cantautores nos estamos reinventando, añadiendo nuevos elementos. Es difícil, ya que necesitamos de un público que quiera disfrutar de la vulnerabilidad, de algo pequeño, diferente.