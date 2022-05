El portavoz de Cs acata la orden del partido y deja el gobierno de Xàtiva

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Xàtiva, Juan Giner, ha tomado la decisión de abandonar las competencias que tenía asignadas en el seno del equipo de gobierno. Según ha podido saber este diario, el hasta ahora regidor de Movilidad y Seguridad Ciudadana anunciará hoy su salida del ejecutivo que compartía con el PSPV en una rueda de prensa en la que desgranará sus razones.

Giner tenía claro desde hace meses que no iba a terminar la legislatura en sus cargos de responsabilidad. El partido estrechó el cerco sobre su continuidad cuando le abrió un expediente informativo a finales de 2021 para pedirle que no siguiera compartiendo gobierno con su antaño número 2 y regidora no adscrita María Beltrán, que dejó de comulgar con la disciplina de la formación naranja en septiembre. La edil decidió darse de baja de la militancia en pleno proceso de desmoronamiento del partido, pero continúa manteniendo el acta y sus responsabilidades de gobierno como independiente.

Tras el ultimátum del aparato de Cs, el portavoz en Xàtiva pidió tiempo para cerrar una serie de asuntos y gestiones que tenía pendientes en el marco de sus delegaciones antes de adoptar una determinación.

Como informó este diario en febrero, el regidor se debatía entre marcharse del gobierno y pasar a la oposición o dejar el acta en el ayuntamiento para dar paso a otro integrante de la lista de Ciudadanos. Aunque parece haberse decantado por la primera opción, Giner dará hoy los detalles sobre su anuncio. El edil ya había manifestado su intención de no prolongar su vida política más allá de 2023, por lo que, dada su inminente jubilación y su falta de proyección, en su entorno tampoco descartan que no termine la legislatura.

El ejecutivo mantiene la mayoría

Hacía tiempo que el líder naranja no se sentía cómodo en el equipo de gobierno. Y el divorcio político con su antaño compañera de bancada tiene gran parte de la culpa. Giner elevó el tono crítico frente al ejecutivo cuando Beltrán se separó de Cs para erigirse en una pieza clave en la gobernabilidad para el PSPV. La maniobra ha permitido a la mayoría socialista en el consistorio sacar adelante todas las votaciones en el pleno sin la necesidad de contar con el respaldo de Giner, cuya postura no siempre sintonizaba con la de sus socios. Después de dejar de ser indispensable en el ejecutivo, el portavoz ha mantenido algún encontronazo con los socialistas-tanto a cuenta de la edil tránsfuga como de otros asuntos en los que ambas partes habían visibilizado sus discrepancias- a sabiendas de que el alcalde podía adoptar la decisión de expulsarlo del gobierno. Pero Roger Cerdà no se ha mostrado por la labor y ha dejado que sea el propio Giner el que abandone el pacto, en buena medida forzado por la presión de su partido, que podría haber acabado adoptando la decisión de expulsarlo. No le quedaban muchas más opciones si no quería terminar también como no adscrito, lo que implicaría la disolución del grupo de Cs y la pérdida de la actual asesora.

La salida del regidor de Movilidad y Seguridad Ciudadana abre paso a una remodelación en la cúpula del ayuntamiento a falta de un año escaso para las elecciones. De momento, en el equipo de gobierno guardan cautela y no ha trascendido cómo se distribuirán las delegaciones vacantes ni en qué concejal o concejala podrían recaer. El ejecutivo socialista tiene la mayoría absoluta asegurada con el apoyo de la concejala no adscrita.