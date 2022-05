Qui tem la taxa turística?

Setmanes enrere, el ple de l’Ajuntament de Xàtiva aprovava una moció del PP contra l’aplicació de la taxa turística en la ciutat, amb el vot en contra de Xàtiva Unida però amb el PSPV-PSOE comprant i defensant el desfasat, equivocat i poc rigorós marc mental de la dreta i les patronals turístiques.

Qualsevol que haja viatjat un poc sap que la taxa turística és ja una realitat en moltes ciutats europees i del mateix Estat espanyol. Es tracta fins i tot d’una recomanació de la Unió Europea i forma part del tipus de mesures que tracten de combatre els efectes d’un model expansiu i invasiu que ja no és sostenible. Però en el govern del Botànic ha obert importants escletxes malgrat la laxitud i discrecionalitat de la norma valenciana, en què cada municipi és lliure d’aplicar la taxa, entre 0,5 i 2 euros diaris.

La posició socialista contrària té a veure amb la manera en què el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer s’ha posicionat al costat de les patronals, alarmades pels suposats efectes persuasius de la norma. Colomer és un gestor eficient, però li ha perdut el papisme. Aquest debat s’ha viscut per tot arreu, de vegades de manera aferrissada, però en cap indret en què ha estat aplicada ha hagut afecció numèrica al número de visitants i turistes.

La regidora de Turisme de Xàtiva, Raquel Caballero, argumentava que cada destinació turística té les seues característiques i que el de la capital de la Costera no és el model de Benidorm. És cert. Però tot just en Benidorm la posició és molt contrària perquè, treballant amb grans paquets i preus molt ajustats, qualsevol distorsió temen que serà negativa. No hauria de ser així. En tot cas, no aplicar la norma en Xàtiva, que apunta cap a un turisme de qualitat, és un absurd. I envia un missatge erroni i contradictori.

Posar una taxa no ens fa una ciutat menys amable ni acollidora. El que fa és llançar un advertiment als visitants: tenim aquest cabal històric i patrimonial, gaudiu-lo, però per preservar això en condicions calen recursos, col·laboreu perquè la propera vegada que torneu tot estiga igual o millor que ho trobareu. I la gent que s’hi dedica puga cobrar sous dignes. És una manera d’expressar que apreciem el que és nostre. Per poder continuar sent hospitalaris.