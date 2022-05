Un reventón de la red de agua daña 135 cuadros de un pintor de Xàtiva

El reventón de una mota de la red municipal de agua ha dañado buena parte de la colección de cuadros del pintor de Xàtiva Joan Ramos. Así lo ha denunciado el artista, que expone que la rotura de una mota situada junto a la puerta de entrada de su casa, en la Plaça de l’Almàssera, y que el consistorio utiliza para regar los árboles y la plaza, ha provocado un gran daño a su obra, que almacenaba en el estudio, que se encuentra en el sótano de su vivienda, y que quedó anegado tras el reventón, ocurrido hace unos meses, explica. La entrada del agua perjudicó a 135 cuadros de su colección y el pintor ya ha puesto en manos de su seguro personal lo ocurrido, para lo que demanda una indemnización por los daños sufridos. El reventón también afectó a otras viviendas situadas en la misma plaza, en el barrio del Raval, según añade el afectado.

Ramos ha explicado a Levante-EMV que hasta cuatro inspectores han visitado su casa para detallar los daños sufridos. El pintor lamenta que «nadie del consistorio ha venido aquí a ver los daños. Son 135 los cuadros que me han estropeado con la pantaná de agua que he sufrido». El artista explica que es la segunda vez que le ocurre un perjuicio similar por el reventón de esta mota municipal. La primera fue hace años, con el popular Alfonso Rus en el gobierno de Xàtiva, cuando otra rotura de esta conducción de la red de agua afectó a un centenar de cuadros de Ramos. «En aquella ocasión me abonaron un tanto por ciento de los daños sufridos». Joan Ramos explica que ha consultado a restauradores del instituto dependiente de la Diputació de València y que «si en la primera pantaná que me arrasó un centenar de cuadros me dijeron que costaría unos 9 millones de pesetas, ahora ya me han dicho que sería mucho más dinero. Y yo no tengo ese dinero. Estoy atravesando un momento muy complicado, con una crisis económica y emotiva muy fuerte», expresa muy afectado el pintor, de 80 años, que además arrastra problemas de salud.

Ramos ya ha requerido la intervención de su seguro, que ha abierto el expediente sobre los daños sufridos en los cuadros tras la inspección realizada y explica que también ha comunicado lo sucedido al ayuntamiento, «pero no ha venido nadie del consistorio aquí a ver lo ocurrido». El concejal de Urbanisme, Ignacio Reig, expuso ayer que en el consistorio «no hemos recibido ninguna reclamación del pintor. No consta ninguna denuncia ni reclamación de Ramos por esos daños», y manifestaba que el artista setabense «deberá presentar una reclamación patrimonial y aportar la documentación necesaria para acreditar que los daños han sido producidos por una fuga de la red pública de aguas». Reig señalaba que «si lo ha reclamado al seguro, perfecto, y si después la compañía aseguradora pasa la reclamación al consistorio, esta deberá acreditar que el origen de los daños es por la red municipal, igual que ocurre en otros muchos casos de reclamaciones que se presentan diariamente en el ayuntamiento», reiteraba el edil.

Daños a la obra de Ramos

Joan Ramos lamenta que es la segunda vez que parte de su obra pictórica sufre daños por la fuga de la red de agua municipal, algo que ya le ocurrió hace años, durante el mandato del popular Alfonso Rus. Además, en 2016, un cuadro de Ramos sufrió un ataque vandálico en una exposición en la Casa de la Cultura de Xàtiva. La obra formaba parte de la V Mostra de Pintura d’Artistes Locals de la Fira de Xàtiva y un vándalo dañó el cuadro al escribir en el sobremarco que separa el marco de madera y el lienzo la palabra «catalanista». El acto vandálico afectó a la pintura del cuadro, borrándola ligeramente, ya que el escrito se realizó con un elemento punzante. El cuadro dañado era «Paradís en record de Milton Glasser».