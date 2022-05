«Això tan bonico, ho hem cantat nosaltres?». Esta es, sin duda, la frase – en mayúsculas - que Pep Gimeno «El Botifarra» recordará para siempre. El autor fue su tío Batiste, quien formuló esta pregunta al acabar el concierto de presentación de su primer disco en su ciudad natal, Xàtiva. La recuerda con emoción en la voz, reviviéndola en su mente, en su memoria; para, finalmente, afirmar: «no llegaron a apreciar, a darle valor a la música, a su música, hasta que vieron cómo se interpretaba sobre un escenario, cantada y tocada como el repertorio de cualquier otro género».

Esta y no otra ha sido la aspiración de Pep desde que, con solo once años, comenzó a recorrer los pueblos de la Comunitat Valenciana para grabar con su radiocasete las melodías y letras de la tradición oral valenciana. Desde bien pequeño, «en casa me he criado con las canciones de mi abuela»; pero, con once años, «pensaba que se perdía y, por eso, empecé a grabar a la gente mayor para conservarla».

Su afición por la música tradicional, lo ha convertido en un cantante de renombre; aunque, realmente, nunca se hubiera esperado tal repercusión: «en la vida». Sin embargo, hoy por hoy, ha actuado en prácticamente todos los pueblos valencianos, difundiendo el nombre de Xàtiva y de su comarca, la Costera, incluso fuera de su tierra. «He cantado en la Rioja o, también, en Colonia, Alemania. Y en valenciano».

Es por ello que se ha convertido en uno de los rostros protagonistas de la exposición fotográfica del 150 aniversario de Levante-EMV; una muestra que estará instalada hasta el próximo domingo, 29 de mayo, en l’Albereda de Xàtiva.

«Yo considero que soy de pueblo y a mucha honra. Solo soy alguien sencillo que ha escuchado a la gente mayor», afirma con una sincera convicción. Sin embargo, suma más diez trabajos discográficos, espectáculos que fusionan la tradición oral con las bandas valencianas o las rondallas y, también, el reconocimiento institucional —ha recibido, entre otras, la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana o la Medalla d’Or del Consell Valencià de Cultura— y musical, con los premios Ovidi, Enderrock o Carles Santos de la Música Valenciana.

Pero uno de sus mayores logros ha sido conquistar a personas de todas las edades; no solo a los mayores, también a los veinteañeros que no faltan en cada uno de sus conciertos. Sin importar su edad, consigue emocionarlos; una situación que lo «reconforta»

Pero él repite, una y otra vez, que ha tenido «solo suerte» porque su objetivo no ha sido nunca ese, sino más bien «evitar que la cultura se perdiera». Aún así, no duda en sentirse «halagado» por el éxito y los reconocimientos; pero insiste: «soy un ‘cantaor’ que ha ido toda la vida dando tumbos; nada más».

En realidad, Pep no es cantante profesional; al menos, no lo considera así . En su día a día, trabaja como funcionario en el Archivo Municipal de Xàtiva; la música queda relegada a los fines de semana. «Si quieres difundir nuestra cultura, nos toca sacrificarse» por lo que se ha acostumbrado «a no dormir mucho los fines de semana».

Evidentemente, el cante también tiene su recompensa económica: «al menos ganarnos un ‘jornalet’, que no nos salga a pagar». Eso no está reñido con colaborar con causas solidarias porque «no todo es el dinero». Entre las causas a las que se ha sumado están Cruz Roja, el cáncer o, la más reciente, dos conciertos que ofreció en honor a los sanitarios.

«Lo que yo canto es un tesoro porque lo cantaban nuestros antepasados. Es una cosa sagrada que no se puede perder». Por eso, al recordar su primer concierto en Xàtiva, se le «caen las lágrimas al recordarlo». Lo dice con la satisfacción de haber puesto valor a la música tradicional delante de su tía Fina, su tía Elvira, su abuela y su tío Batiste; quien, como muchos gracias a «El Botifarra», han descubierto la riqueza de la música tradicional valenciana, cuando suena sobre un escenario.