Todo empieza cualquier día en el que entras en contacto con algún elemento con el que solías relacionarte con naturalidad sin que hubiera mayores consecuencias. Puede ser un perro, un gato, un jardín florido o un árbol de la Alameda. Un día en el que haces una actividad aparentemente inofensiva, como limpiar una alfombra o el barrido de un patio. Pero ese día lo que parecía un acto cotidiano y anodino, te complica la vida, convirtiéndote en una máquina de estornudos, 15 por minuto, de mocos, con un apéndice nasal productor de líquido que ni el riego por goteo, y con unos ojos que parecen no haber dejado de llorar desde el inicio de los tiempos, con las consecuencias que se pueden imaginar.

Son las alergias llamadas estacionales, que ojalá tuvieran que ver con las estaciones del tren para bajarse antes, y no con las del año, de las que no hay escapatoria.

Hay que vivir una buena alergia para poder explicarla. No hay sensación tan desesperante como ese picor furioso de nariz y ojos. No hay agotamiento parecido al que causan esas series de estornudos que resuenan como bombas en todo el organismo. Ante una alergia desatada y triunfante no hay sitio donde esconderse porque afecta los sentidos, vista y olfato mayormente, aunque a veces los estornudos encadenados tampoco permitan la escucha. La alergia idiotiza, porque la medicación deja al paciente más cerca del estado zombi que del humano, soñoliento y aletargado. Cuando aconsejan que tomes ajo, chocolate, piña o vitamina C, lo compras por si acaso. Depositas una fe ciega en la revista que recomienda no poner el ventilador y encerrarte en un búnker por los minúsculos pólenes. Todo fruto de la desesperación para frenar el chute de histamina que se ha desencadenado, causando esas furiosas manifestaciones de rechazo en nuestro organismo.

En realidad, la alergia es una reacción de defensa del organismo contra sustancias externas que penetran en el cuerpo. El sistema inmune de algunas personas con mala suerte, reconoce esas sustancias como extrañas e intenta neutralizarlas, pero a veces de forma tan exagerada que resulta dañina para el propio individuo. De ahí que el problema no radique en el elemento causante, sino en la magnitud de la reacción de rechazo, lo que invalida peticiones de cortar árboles, plantar cemento en las calles o el sacrificio masivo de animales.

Hay quien tiene alergias durante toda su vida, y aunque su cuota de sufrimiento es más larga, también suele estar más preparado para enfrentarse al fenómeno con vacunas, colirios, gotas nasales y toda una batería de elementos defensivos que le permiten sobrevivir. Pero aumentan los debutantes, hasta 8 millones de personas afectadas, que han de aprender a convivir con la enfermedad.

Las alergias son un fenómeno en crecimiento por diversas causas, casi todas relacionadas con el cambio climático, esa amenaza que aparece con formas más concretas y lesivas. El calentamiento global provoca un empeoramiento de la enfermedad, causando mayor cantidad de polen, decisiva en el desarrollo de la patología. A pesar del colapso mental provocado por estornudos, lágrimas y moqueo, pensemos con inteligencia y actuemos en consecuencia.