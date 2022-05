«Los vientres de alquiler son explotación reproductiva de las mujeres»

«Los mal llamados vientres de alquiler son explotación reproductiva de las mujeres». Así de tajante y directa se mostraba la abogada experta en Derechos Humanos, Núria González, durante su ponencia incluida en la III Escola Feminista de Ontinyent, el ciclo de ponencias organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de la ciudad.

La ponencia servía en palabras de la concejala del área y primera teniente de alcalde, Natalia Enguix, para conocer un poco más sobre un tema «muy polémico, que se ha blanqueado durante mucho tiempo desde muchos sectores y que, es importante denunciar porque se están vulnerando los derechos humanos de las mujeres y de les bebés». En este sentido, durante la ponencia convertida más en un coloquio entre la abogada y el público en el que se explicaba qué se esconde detrás del concepto «vientre de alquiler» o «gestación subrogada» que es únicamente «un contrato donde el objeto de este es un ser humano y el medio de producción es otro ser humano. Lo que se está haciendo es transaccionar seres humanos, y eso es esclavitud».

La ciudadanía en general planteaba sus dudas a Núria González sobre una práctica ilegal en España, pero que sí permite la inscripción de niños o niñas «comprados» en otros países. En este sentido, entre el público se encontraba Abel, quien reconocía haber «aprendido muchas cuestiones» tras escuchar a la abogada. Por su parte, Almudena ponía en valor la iniciativa de la Escola Feminista, que calificaba de «muy necesaria y fundamental». En este sentido, se mostraba en contra de los vientres de alquiler porque «se nos está vendiendo como libertad, pero realmente esconde un negocio».

Precisamente, la abogada detallaba que «los vientres de alquiler son un contrato formado por tres partes: Un objeto que es la mujer gestante, quien tiene todas las obligaciones tales como estar sana, haber tenido hijos anteriormente para garantizar que no tendrá apego a ese bebé que gesta, o no vacunarse contra la covid-19, entre otros requisitos; la parte que compra, que tienen como única obligación pagar; y la tercera parte que son las agencias intermediarias, que cobran cifras de hasta 200.000 euros, o incluso más. González exponía tajantemente que «ser padre y madre es un deseo. No un derecho» y denunciaba que «las mismas personas que entienden y defienden que no hay que comprar un perro sino adoptar, son las mismas que defienden los vientres de alquiler. Estar en contra no es un tema de feminismo, es un tema de sororidad mundial».

Se aprovecha de la pobreza

Otra de las asistentes, Inma, agradecía «que todos los años se haga la Escola Feminista. Era necesario» y, por su parte, María explicaba que «ha sido muy interesante conocer la situación de los vientres de alquiler a nivel político para saber que está sucediendo tanto en España como en todos los países donde es actualmente legal». Durante la ponencia, González exponía que «si en España se legalizase seríamos un país de paridoras porque vivimos en un país con una alta precariedad laboral y este fenómeno se aprovecha de la pobreza y la desigualdad» y remarcaba que en España «tenemos Sanidad Pública por lo que las empresas se ahorrarían los gastos médicos que ahora deben incluir en los packs que ofertan». La ciudadanía que no pudo asistir podrá visionar la ponencia de Núria González en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Ontinyent.

La III Escola Feminista retomará la programación el próximo 8 de junio a las 19 horas en el Teatro Echegaray con Paula Fraga, abogada especialista en Derecho Penal y de Familia, con la ponencia «Crítica Jurídica y feminista en las políticas identitarias». La ponente es integrante de la «Alianza contra el borrado de las mujeres», organización que lucha contra las leyes en las que el sexo es sustituido por la identidad de género como categoría jurídica.