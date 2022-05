El passat dissabte va tindre lloc al Gran Teatre de Xàtiva la final del V certamen per a joves cantautors i cantautores «MiL Descobreix», presentat per la polifacètica Pepa Cases i en la qual van participar els quatre seleccionats prèviament arribats des de diferents punts de l’estat espanyol.

El català Ca l’Oliver (Josep Sánchez), natural de Vilanova i la Geltrú es va erigir en el triomfador de la cita al guanyar el premi «Al vent» a la millor cançó en valencià amb «Somriu i bona nit», dedicada al seu fill xicotet, la qual li va servir per alçar-se també amb el premi del públic escollit per votació popular.

D’altra banda, el premi «Veles e vents» a la millor cançó en altres llengües va ser per a la cantautora madrilenya feminista i LGTBI+ Pilu Velver (Pilar de la Torre Velver), amb «Punto de fuga», mentre que la malaguenya Beatriz González va aconseguir dos guardons, en aquest cas els de millor música i millor lletra amb el tema «Si me buscas». L’altre finalista que va xafar l’escenari del Gran Teatre de Xàtiva va ser Santy Pérez Gómez, natural de San Fernando de Henares (Madrid).

El jurat d’aquest certamen va estar composat per la música Irene López, la cantant Àngels Vidal, la musicòloga Sònia Soro, la poetissa Lorena Cayuela i el periodista cultural i escriptor Xavier Aliaga, sent presidit per la regidora de Gran Teatre Maria Beltrán.

El MiL Descobreix 2022 per a joves cantautors i cantautores d’entre 14 i 35 anys ha repartit un total de 2.700 euros entre els cinc premis atorgats: 1.000 euros per a la millor cançó en valencià i per a la millor cançó en altres llengües, 300 euros per al premi especial de públic i 200 euros per als premis de Millor Lletra i Millor Música.