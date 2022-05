Con la asistencia de sus familiares, hermanos Pepe y Manoli, cuñados y sobrinos, el IES Enguera recordó a Vicente Manuel Sanz Gómez, profesor de Historia del Centro durante mas de 20 años, fallecido la mañana del pasado martes 24 de mayo mientras realizaba una visita cultural y educativa con alumnos de 1º de bachillerato al Castillo y Poblado Íbero, sus alumnos hasta hace pocos meses.

En el acto de homenaje, marcado por la sencillez, cualidad que siempre caracterizó al docente a quién se ha recordado y agradecido su prolija labor, intervinieron el director del centro educativo, Xavier Momparler, el compañero y exdirector Rafa Mollá, en representación de la comunidad educativa y la hermana del fallecido, en representación de la familia, quién agradeció a todos su presencia y las constantes muestras de cariño recibidas éstos días.

Tras las intervenciones, se guardó un respetuoso minuto de silencio en su memoria.

Finalizó el acto con la entrega de un ramo de flores y una caja que contenía fotos, dedicatorias y poemas, que instalada en el instituto tras el sepelio.

El acto contó con la presencia de alumnos, docentes, personal no docente y limpieza del actual curso académico en el que Sanz trabajó hasta su jubilación el pasado 10 de febrero. También estuvieron presentes ex alumnos y ex docentes del Centro, así como la Concejal de Educación de Enguera ( y ex alumna de Vicente), el Arqueólogo municipal, quién estuvo al lado y en sus últimos momentos, del que también era Cronista Oficial de Enguera desde hace mas de 25 años, o miembros de la Policía Local, en el centro, para la realización de una charla educativa.