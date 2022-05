La junta directiva de Xateba ha decidido por unanimidad otorgar su XVI premio por la Igualdad a las integrantes del Equipo de fútbol femenino Racing de Xàtiva. La asociación por la igualdad y contra la violencia de género destaca la "relevante hazaña" conseguida por las jugadoras tras proclamarse campeonas de liga de su grupo en Segunda División, lo que ha valido al conjunto setabense femenino su ascenso a Primera Regional.

A juicio de Xateba, las componentes del Racing Xàtiva son merecedoras de su galardón anual -que no se entregaba desde 2019 como consecuencia de la pandemia- por su "constancia y esfuerzo para conseguir que las mujeres ocupen espacios de los que han sido excluidas durante mucho tiempo". La junta directiva de la entidad feminista recalca que durante largos años "no se ha valorado con la justicia necesaria no sólo los éxitos alcanzados, sino el esfuerzo invertido para conseguirlos, su sacrificio y su espíritu de superación". De ahí un reconocimiento con el que se pretende agradecer a las jugadoras "que sean referentes para muchas niñas y jóvenes que aprenden que sus aspiraciones y preferencias deportivas no han de verse condicionadas por su sexo como ningún otro aspecto de su vida. Pueden ser y hacer aquello que deseen".

En su comunicado, Xateba destaca que la práctica deportiva "es una actividad que facilita el desarrollo humano , igualmente beneficiosa para mujeres y hombres". Sin embargo, apuntan desde la asociación, "el sexismo de la sociedad contra el que Xateba combate hace ya casi 20 años, ha impuesto a las mujeres la práctica de determinadas disciplinas y las ha excluido de otras. A esta injusticia se une el hecho de la diferente valoración y apoyo que se ha dado a muchas deportistas mujeres cuyas victorias no han tenido la misma repercusión, ni han contado con los mismos recursos económicos y técnicos que sus homólogos, siendo el fútbol uno de los deportes donde mayores discriminaciones y desigualdades sufren las mujeres que quieren practicarlo de forma profesional", inciden.

"Contra todos estos obstáculos luchan muchas deportistas anónimas que a veces consiguen ver reconocidos sus méritos y su talento. Cuando una mujer lo consigue, todas avanzan con ella y por eso Xateba quiere poner en valor el trabajo de estas deportistas, no sólo por el éxito conseguido, sino por la tenacidad y energía invertida en conseguirlo", concluye el escrito de reconocimiento firmado por la junta directiva del colectivo.

Tras dos años de suspensión, la entrega del premio Xateba por la Igualdad se celebrará el próximo día 11 de Junio a las 19 horas en el Patio de la Casa de la Cultura.