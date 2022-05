Xàtiva pide ayuda a la diputación y el Consell para frenar el deterioro de la Seu

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha defendido la necesidad de abrir un «proceso de diálogo» con la Diputación de Valencia y la Generalitat para «buscar soluciones» a las demandas de actuación urgente formuladas por la Colegiata con el objetivo de frenar el proceso de deterioro que experimenta el conjunto monumental, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Cerdà quiere que la capital de la Costera siga el camino abierto por Gandia y aproveche la experiencia adquirida por esta ciudad -que ha conseguido una cuantiosa subvención de la diputación para rehabilitar el campanario de su Colegiata- con vistas a poder remozar la Seu antes de la conmemoración del centenario de la coronación de la Mare de Déu, que se celebrará el año que viene.

El alcalde se expresó en estos términos durante el debate de una moción presentada al pleno del pasado sábado por el PP de Xàtiva, que pidió al ayuntamiento un pronunciamiento para instar a la diputación a colaborar conjuntamente con la titularidad del templo religioso en su reparación y rehabilitación tras los desperfectos registrados como consecuencia de los últimos episodios de copiosas lluvias, habilitando los recursos económicos adecuados.

La propuesta salió adelante con el apoyo del equipo de gobierno socialista y del resto de concejales a excepción de Xàtiva Unida, que optó por la abstención. Roger Cerdà abogó por ampliar el horizonte más allá de la corporación provincial y por implicar también a la administración autonómica en la misión de mantener «en las mejores condiciones posibles» la Seu de Xàtiva, no solo a la hora de ejecutar la reparación puntual de los daños provocados por las precipitaciones -que hundieron el techo de la sacristía-, sino «para atender otras demandas de intervención que tiene la Colegiata y que podrían entrar también para este año». Ahora bien, el alcalde recalcó que existen «inconvenientes legales» que suponen un escollo, teniendo en cuenta que el conjunto monumental es propiedad de la Iglesia. Cerdà indicó que hace unos días quiso abordar con la dirección general de Patrimonio los pasos que se iban a seguir para la rehabilitación proyectada en la Colegiata de Gandia. «Aún están buscando la manera legal de llevarla a cabo», incidió. «El patrimonio es de todos y entre todos hemos de intentar sacarle el mejor rendimiento, poniéndonos en contacto y colaborando con administración provincial y autonómica», ahondó Cerdà.

La moción del PP que se debatió el sábado puso de relieve la «importancia de invertir en la conservación de la Seu». El regidor popular Eduardo Llopis llamó al consistorio a comprometerse «con la defensa de nuestros monumentos y del patrimonio» y subrayó la relevancia histórica de la Seu, que «trasciende del ámbito puramente local». El edil también señaló el ejemplo «muy próximo en el tiempo y en la distancia» de la ayuda brindada por la diputación para rehabilitar el campanario de la Colegiata de Gandia, que asciende a 300.000 euros en una primera fase.

Xàtiva Unida se abstiene

El portavoz de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, explicó la abstención de su grupo defendiendo que este tipo de reparaciones deberían resolverse reactivando la comisión mixta Iglesia-Estado, puesto que el ayuntamiento no tiene competencias en el edificio. «Que nos pronunciemos en este sentido no tiene la fuerza que se le presupone,teniendo en cuenta que no hay un escrito de la Seu reivindicando la necesidad de intervenir. Hay mecanismos que hay que hacer servir», zanjó Lorente.

Luz verde al primer Plan de Igualdad municipal

El pleno de Xàtiva aprobó este sábado por unanimidad el primer Plan de Igualdad municipal. El programa marca una hoja de ruta con diversas acciones que se extenderán más allá de la presente legislatura. El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, subrayó la importancia de la iniciativa, que lleva gestándose desde anteriores mandatos. «Este Plan busca eliminar las improvisaciones y nace después de un gran estudio de datos y de opiniones de la ciudadanía. No es una tarea que finaliza hoy, sino que empieza. Ahora nos espera una larga tarea para poderlo llevar a cabo, con una evaluación continua», defendió la regidora de Mujer e Igualdad, Lena Baraza.