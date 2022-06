Xàtiva tiene un plan

Que levante la mano la vecina de esta ciudad que no haya maldecido en arameo a quien no prevé que las aceras son para que la gente transite, a veces con carros de compra o carritos de criaturas o empujando sillas de ruedas, que no hay manera de manejar entre farolas invasivas o zanjas abiertas a traición.

Seguro que habría muchas firmantes de una hipotética petición de zonas sombreadas en los parques infantiles que permitan sobrevivir sin licuarse ni desollarse a las criaturas en el tórrido verano setabense.

Ya va siendo hora de tener en cuenta que hay muchas familias en Xàtiva que están a cargo de una sola persona, que en la mayoría de los casos es una mujer. O afrontar el hecho de que cada vez hay más personas de cierta edad que viven solas, sobre todo, mujeres. O analizar los problemas de salud de las mujeres para diseñar programas específicos que garanticen la atención que precisan.

Se hace evidente y es una injusticia que en el cacareado tiempo de la igualdad, las cifras reiteren, mes tras mes, que hay más mujeres de Xàtiva en el paro, lo que no quiere decir que no trabajen, porque lo tienen más difícil para conseguir empleo y cuando lo consiguen suele ser de peor calidad, más precario, peor pagado. Da lo mismo que las mujeres estén excepcionalmente formadas, porque sigue habiendo ocupaciones que ellas no desempeñan, a veces porque no las quieren, a veces porque las propias jóvenes acotan sus posibilidades laborales en base a férreos estereotipos, sin que se les explique alto y claro que pueden ser y trabajar en lo que quieran, porque su condición de mujer ni las excluye ni hace obligatoria ninguna profesión.

Toca ya que en el panorama cultural de la ciudad haya protagonistas femeninas, que se fomente y valore el talento artístico de tantas vecinas cuyos logros en la literatura, la pintura, la escultura o el baile, no reciben la misma cuota de atención y apoyo que sus colegas. Hay que visibilizar y poner en valor a las deportistas, que excepto honrosas excepciones, no logran concitar la misma devoción, despertando apasionadas aficiones.

No hay ciudad que pueda presumir de igualdad si sigue habiendo lugares, polígonos, parkings… que las mujeres atraviesan con miedo, si para ellas hay horarios prohibidos en los que no se sienten seguras. Que no tiene un plan para luchar contra la violencia machista y evitar las agresiones sexuales.

Esta pasada semana el Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado un Plan de Igualdad para la ciudadanía que no ha de ser flor de un día, para la foto y la medalla. Un plan que da respuestas, que propone soluciones, que asume compromisos. Que defiende que la igualdad de las mujeres no es cosa de mujeres, sino de quien cree en la justicia y la democracia.

Un Plan de igualdad municipal que no surge por generación espontánea sino por el esfuerzo y la exigencia colectiva de muchas mujeres de diferentes colores, incluso los que combinan fatal, que han sumado fuerzas y estirado la cuerda hasta donde han podido hoy, que es mucho menos de lo que será mañana.

Han parido un plan que no es el mejor, pero sí el que era posible aquí y ahora, para machacar al peor enemigo que tenemos las mujeres: la resignación. Un plan que no es de nadie y es de todas, que encontrará resistencias que debe afrontar con inteligencia desde la clara convicción de que el enemigo a vencer es el machismo tóxico que impide vivir con libertad y dignidad a la mitad de las personas que habitan en Xàtiva.