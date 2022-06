L’Ajuntament de Xàtiva ha iniciat, a través de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de la regidoria de Política Lingüística, la campanya «En valencià és més dolç», amb la qual es posaran en circulació més de 170.000 sobres de sucre personalitzats per tota Xàtiva.

Es tracta d’una campanya de promoció lingüística que consisteix en el repartiment de caixes amb sobres de sucre personalitzats amb frases fetes, refranys i aforismes valencians entre els establiments hostalers de Xàtiva que compten amb servei de cafés.

La campanya es va iniciar ahir, 1 de juny, amb el repartiment d’aquestes caixes en bars, cafeteries i restaurants de la ciutat. Aquesta acció es realitza mitjançant la col·laboració de les associacions empresarials Ahoxa, Adexa, Gent del Mercat i Xàcex, que han estat les encarregades de distribuir les caixes entre els seus associats i també en disposen per a negocis que no formen part de cap associació. Els establiments hostalers amb serveis de cafés que no estiguen associats poden posar-se en contacte amb qualsevol d’aquestes associacions per a passar a arreplegar la seua caixa fins el proper 14 de juny, ja que el dia 15 es sortejaran les caixes restants entre els diferents associats.

Cada caixa conté un total de 1.000 sobres de sucre amb frases fetes, refranys i aforismes valencians com ara «A la taula i al llit al primer crit», «li diu el mort al degollat: qui t’ha fet eixe forat?» o «No digues blat fins que no el tingues al sac i ben lligat». Aprofitant l’any Fuster també es podran trobar diferents aforismes de l’escriptor i intel·lectual valencià com ara «No faces de la teua ignorància un argument», «les persones felices no tenen memòria» o «Forma part d’una bona educació saber en quines ocasions cal ser maleducats». En total hi ha 18 textos diferents entre frases, refranys i aforismes.

«Aquesta campanya és una nova i magnífica iniciativa de foment de la nostra llengua i de la nostra cultura en l’àmbit social, en aquest cas entre el sector de l’hostaleria, el que ens permetrà endolcir als veïns i veïnes de Xàtiva», ha manifestat la regidora de Política Lingüística Mariola Sanchis.