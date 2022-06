«Nuestra lucha es que Castelló de Rugat pueda tener un centro de día»

Por qué deja la alcaldía?

Estoy convencido en la limitación de mandatos, por salud democrática. Las organizaciones políticas tienen tendencia a mantener el statu quo, pero hay que renovarse. Tengo la suerte de que la agrupación local de mi partido es la más grande en militantes de la comarca. Tenemos cantera y mi relevo será excelente.

¿Cuál es el balance que hace?

Hemos vivido tres crisis diferentes que han marcado las necesidades de cada momento, pero que por suerte se han resuelto de buena manera. Comenzamos con las dificultades sociales que había en 2015 por la mala coyuntura económica y el elevado paro, a las que hicimos frente ampliando la agrupación de servicios sociales y las ayudas. Por otro lado hemos tenido una crisis propia en el Ayuntamiento de Castelló de Rugat, puesto que cuando entré había 4 millones de euros de deuda y éramos el tercer pueblo con más pasivo porhabitante de la provincia. Con los años hemos conseguido reducir a la mitad esa cantidad. También hemos combatido una crisis sanitaria y no hemos tenido que lamentar ninguna muerte por covid.

¿Con qué se queda?

El homenaje que reivindicó la figura de Carmen Alborch como referente social de nuestro pueblo y la transformación de las escuelas viejas en una Casa de la Cultura que lleva su nombre han sido acontecimientos muy importantes. Pero hay más hitos: hemos ampliado servicios como el de la escoleta o el comedor escolar y somos uno de los pueblos fundadores de la red de municipios contra la violencia de género. Hemos creado un Consell de la Infancia y la Adolescencia y hemos liquidado la deuda del PP.

Sacó el último presupuesto con el apoyo del PP tras un bloqueo inicial. ¿Cómo es gobernar en minoría?

No se ha tenido que prorrogar ningún presupuesto: hemos ido aprobándolos con diálogo y cesión por parte de todos. Esta ha sido la primera legislatura en la que no ha habido ningún liberado: el gobierno ha trabajado de forma voluntaria y estoy muy orgulloso de que hayamos podido hacer frente a los retos. El 85 % de las propuestas se aprueban por unanimidad en el pleno.

Antifraude ha emitido varias recomendaciones al consistorio tras las denuncias de Compromís.

El tono de la oposición ha sido muy agresivo y se ha buscado la crítica a la persona en lugar de a la gestión, pero hemos llevado todos los temas al pleno y hemos seguido todas las recomendaciones de Antifraude, aunque no todos los ayuntamientos lo hacen. El informe de la secretaría sobre las facturas de eventos musicales en las fiestas dice que no ha habido menoscabo para las arcas municipales: informamos al Jurídic y si comparte ese razonamiento nos encontraremos con que en realidad no había nada. Conforme se aclaren el resto de los asuntos hablaremos de lo mismo.

¿A usted también le exaspera la lentitud administrativa?

Nos encontramos en una contradicción, porque no aplicamos a las entidades locales lo que aplicamos al ciudadano. Cuando un ciudadano tiene menos recursos se le da una capacidad de equilibrio respecto a los que más tienen, pero a las entidades locales se nos aplica la misma normativa que a las grandes. Para poner una bombilla tengo el mismo procedimiento que Joan Ribó en València: debo llevar el contrato a una plataforma donde puede optar una empresa de Ceuta, cuando estoy seguro de que hay tres empresas de electricidad en mi pueblo que perfectamente lo podrían hacer. Son circunstancias muy complicadas administrativamente y por desgracia parece que los alcaldes somos sospechosos de ser corruptos y presuntamente culpables mientras no se demuestre lo contrario. Es difícil gestionar un municipio, pero al final resulta satisfactorio y gratificante ver cómo avanza el pueblo.

¿Ha logrado reponerse el PSPV comarcal del divorcio con Jorge Rodríguez y su equipo?

Llegué en el peor momento a la secretaría comarcal del partido, pero me siento satisfecho porque desde que en 2019 se produjo la ruptura con compañeros de toda la vida hemos conseguido aumentar en militantes y agrupaciones y ganar en representatividad. Tenemos dos conselleras socialistas de la Vall d’Albaida y Rebeca Torró está en un área capital desde la que podrá avanzar en una infraestructura pendiente tan necesaria como la CV-60, que es un caballo de batalla continuo.

¿Qué le queda por hacer en este último año de mandato?

Nuestra lucha es que haya un centro de día-residencia en Castelló de Rugat. Hemos agilizado todos los procesos administrativos para que sea posible y esperamos tener noticias pronto. Soy optimista y creo que la conselleria será sensible y permitirá que pueda dejar completo mi proyecto.

¿Dónde se ve en 2023?

Estaré donde el partido considere y ayudando en lo que haga falta. Tengo una profesión como psicólogo de la que he estado retirado tres años y que me apasiona.