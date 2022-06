El Síndic pide que se retiren los barracones en tres colegios e institutos

El Síndic de Greuges ha reclamado a la Conselleria d’Educació la eliminación de los barracones de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, entre ellos tres de la Costera y la Canal de Navarrés. Se trata del IES Francesc Gil de Canals, que está ubicado totalmente en aulas prefabricadas; y los colegios CEIP Sanchis Guarner de Llocnou d’en Fenollet y el CEIP San José de Calasanz de Navarrés, que se encuentran parcialmente ubicados en instalaciones prefabricadas.

El síndic, Ángel Luna, inició una queja de oficio sobre el uso prolongado de barracones prefabricados en determinados centros docentes, queja que actualizó el pasado 25 de febrero. Para ello, requirió a la conselleria un informe sobre el estado de los centros educativos públicos que contaban con aulas prefabricadas. El pasado 2 de mayo, la dirección general de Infraestructuras Educativas de la Conselleria d’Educació remitió al Síndic el informe en el que detallaba los centros con barracones y ponía de manifiesto la voluntad de actuar para eliminarlos. Afirmaban que conselleria «tiene como prioridad en su programa de obras la construcción y ampliación de centros para la eliminación de las aulas prefabricadas existentes, con una especial prioridad en los centros emplazados totalmente en aulas prefabricadas, así como otros centros que contaban con un número significativo de estas durante un largo plazo de tiempo».

En el caso del IES Francesc Gil, la conselleria tiene pendiente la construcción de un instituto nueva en el mismo lugar donde se ubica el antiguo. Educació expone que el expediente de ejecución de la obra está aprobado. Sobre los colegios de Llocnou d’en Fenollet y Navarrés, la conselleria expone que las dos actuaciones están incluidas en el Pla Edificant, y que las obras no han comenzado en ninguno de los dos casos, ya que están en proceso de delegación de competencias a los ayuntamientos para que las ejecuten. En el caso del CEIP Sanchis Guarner de la localidad de la Costera la obra consistirá en la ampliación del colegio, con dos aulas y gimnasio. En el CEIP San José de Calasanz del municipio de la Canal de Navarrés, está previsto ampliar y adecuar el edificio escolar.

El Síndic de Greuges advierte que los barracones tienen que ser provisionales y que «se están utilizando como aulas desde hace años, y no es admisible como fórmula provisional». Lamenta que la provisionalidad de las prefabricadas «se alarga y se retrasa el derecho de las comunidades educativas de contar con unas infraestructuras de calidad y dignas».

Por ello, Ángel Luna pide que se agilicen al máximo los procesos de ejecución y adjudicación de las obras para eliminar «lo más pronto posible» las instalaciones provisionales, tanto en los centros que están íntegramente en barracones, como en los que tienen parte de sus instalaciones en prefabricadas. También pide que se realice un seguimiento de la gestión municipal de la competencia delegada y que «se prioricen las actuaciones delegadas ya en las entidades locales». Pide que, si es necesario, se refuerce la dotación de recursos humanos y tecnológicos para avanzar en la eliminación de los barracones en los centros educativos públicos.

