Dormir con o sin responsabilidades

Lo dijo muy clarito el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de pactar y compartir gobierno con Podemos: «no podría dormir por las noches». Luego se vio que podía dormir y sin problemas con comunistas, herederos de terroristas, independentistas y traidores a la patria (todo eso es lo que repite hasta la saciedad una derecha cansina en un guión establecido cada mañana), y además durmiendo a pierna suelta sin necesidad de valeriana ni orfidal en plan bestia.

Y en caso contrario yo tampoco podría dormir si fuese el concejal de casi todo en el Ayuntamiento de Xàtiva, Ignacio Reig (Don, de ahora en adelante) al que le dan cera cada día, mañana y tarde, y tiene al personal tan revolucionado que veremos cómo termina la cosa. Yo no podría dormir sabiendo que se me sale el agua por todas partes, desde Casa la Rulla hasta el barrio del Carmen, pasando por calles, aceras, plazas y decenas de lugares donde todo explota, donde todo se rompe, donde miles y miles de litros de agua recorren el subterráneo de una ciudad que pide a gritos soluciones urgentes que ni se ven ni se las espera, simplemente porque el Don se niega a aceptar la barbaridad que supone estas fugas de agua como si fuese él el que lo hubiese roto a martillazos. Pues no. Las protestas y las exigencias de Casc Antic Digne i Viu se basan en la responsabilidad política de este concejal que para eso le pagan y para eso juró o prometió un cargo público: para servir a los ciudadanos y no para negar lo innegable y que está a los ojos de todo el mundo.

El Don no ha roto las tuberías, pero debería ser el encargado de repararlas. Y si no hay pasta para eso pues que pida ayuda donde la tengan, porque el dinero se saca de debajo de las piedras de las instituciones cuando es necesario y como se dice popularmente: «tenen diners pa lo que volen».

Sería mucho más caballeroso por su parte aceptar la realidad y juntar las fuerzas con el colectivo para marcar la misma dirección en pro de una solución a este problema. No vale que ahora diga que el colectivo está politizado, ¡ pues claro que lo está! ¿Acaso no es política cada acción reivindicativa con todos los derechos? ¿Acaso gobernar es un camino de rosas? En ocasiones parece que se ponen las medallas, cogen el bastón de mando, sacan la corbata del armario... y la metamorfosis está servida.

A partir de este momento comienza el espectáculo de gobernar de otra forma, en un escalón por encima del resto de los mortales, excepto cuando hay actos «populares» y hay que sacar el pantalón de pana, levantar el puño y depositar una rosa en tal o cual monumento. Parece que se olvida quién los puso ahí. Quién les dio el poder con la fuerza de los votos, esos mismos votos que los pueden descabalgar del caballo de Troya y devolverles a la realidad de una oposición que ya se conoce pero que nunca se aprende de ella. Sería una lástima lamentar estas circunstancias por no aceptar la realidad. Si se inunda un puente, es evidente que está inundado y no pueden transitar los vehículos, pero jugar a declarar la inundación a «cuatro charcos» no deja de ser un cachondeo.

Si el agua brota por las aceras, inunda sótanos, amenaza con derribar paredes y se sabe que es un desastre lo que corre por el subsuelo de esta Xàtiva, hay que poner solución y ponerla cuanto antes. No es el culpable pero sí el responsable y no puede escapar de la realidad que supone este desastre.

Tan responsable como quienes han dejado caer la vieja estación de Renfe y han conseguido que se incluya en la lista roja de Patrimonio. La segunda estación de trenes más antigua de España, en ruinas desde hace décadas. Ha sido un juguete en manos de quienes no han sabido gestionar su recuperación y ahora contemplarán la vergüenza de que les coloreen la cara por una gestión nefasta, aunque en realidad colorearse por tan poca cosa no creo que les importe mucho. Responsabilidades, todas las del mundo, pero un paso adelante para entonar el mea culpa, ¡ay amigo! Eso es una historia de la que no conocemos ni conoceremos el desenlace. Tristemente.