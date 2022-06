Un funcionario de la S. Social denuncia varios intentos de suplantarle la identidad

Un empleado de la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social de Xàtiva ha denunciado varios intentos de usurpación de su identidad y la variación sin su consentimiento de algunos de sus datos personales a través de la plataforma virtual que permite modificar la información correspondiente a los afiliados en el sistema.

Manuel (nombre ficticio) se encontraba de viaje en el extranjero cuando recibió una llamada telefónica desde una oficina de la Tesorería de la Seguridad Social radicada en la provincia de Cádiz. Al otro lado de la línea le pedían que confirmara si había intentado cambiar su número de móvil en la plataforma, puesto que se había detectado una anomalía en su perfil de usuario particular.

Un día después, el funcionario recibió un SMS a través del cual pudo confirmar que se había producido un acceso fraudulento a su base de datos. Posteriormente comprobó que la dirección de correo electrónico que constaba en la plataforma no era la suya, a pesar de que él no había autorizado ningún cambio. El afectado tuvo que proceder a eliminar la dirección que le habían asignado, que se basaba en su nombre real.

Después de solicitar en la Tesorería de Xàtiva un extracto de todos los movimientos realizados en sus datos personales, el trabajador de la Seguridad Social advirtió de que Vodafone había girado una factura mensual de consumo de 209 euros a su nombre varios meses antes de que saltaran las alarmas, con un número de DNI y un teléfono de contacto que no era el suyo y a pesar de no ser éste cliente de dicha compañía telefónica. Afortunadamente, a Manuel no le consta que se le haya practicado ningún cargo impropio a su cuenta. El vecino de Xàtiva también aportó en su denuncia ante la Policía Nacional una fotocopia exacta de su DNI que le fue facilitada por la propia Tesorería de la Seguridad Social cuando compareció para solicitar información, pero que tampoco había entregado él. El afectado pudo conocer más adelante que los suplantadores habían intentado cambiar hasta tres veces su número de teléfono en la base de datos del sistema desde las provincias de Cádiz, Ávila y León, usando formularios distintos y con una firma falsificada. Las tres peticiones se realizaron en un intervalo de apenas 5 minutos, el 12 de enero de 2022.

Las solicitudes de variación de los datos de contacto presentadas fueron remitidas mediante correos electrónicos al buzón que la Tesorería tiene habilitado para los ciudadanos que carecen de certificado electrónico, dos meses antes de que se detectara la suplantación de identidad.

Alerta de la «inseguridad»

El afectado, que no recuerda ninguna circunstancia inusual por la que puede haber sido víctima de los ataques, muestra su temor a que sus datos puedan estar siendo utilizados para algún fin ilícito. El trabajador de la Seguridad Social quiere dar a conocer su caso para llamar la atención sobre las grietas de un sistema telemático que asegura que «produce inseguridad en el ciudadanía», dada la facilidad con la que pudieron cambiar algunos de sus datos personales utilizando formularios con una firma falsa que nada tenía que ver con la suya. El denunciante también echa en falta más transparencia y una actitud más proactiva en su oficina a la hora comunicar y esclarecer los hechos con tal de buscar soluciones, a tiempo que lamenta el trastorno para cambiar los datos y denunciar la suplantación.

Desde la Tesorería de la Seguridad Social defienden que se ha reforzado la seguridad de la plataforma a través de la cual los afiliados pueden acceder y modificar sus datos para garantizar que son quienes dicen ser.