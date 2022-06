El PSPV volvería a ganar las elecciones en Xàtiva si se celebraran hoy. El partido que encabeza el alcalde Roger Cerdà mantendría la ventaja respecto a sus competidores directos y conservaría los 10 concejales que tiene en la actualidad, a solo uno de la mayoría absoluta. Son los principales resultados de la encuesta sobre intención de voto que el IES Josep de Ribera ha retomado en la ciudad después de dos años sin realizarse por culpa de la pandemia.

En el trabajo han participado 98 alumnos de 1º de Bachillerato, que el 6 de mayo practicaron 376 entrevistas en los distintos barrios de Xàtiva tomando como referencia una muestra representativa de los 23.583 vecinos mayores de edad que tiene la localidad. En el proyecto se han implicado cuatro departamentos del instituto. El porcentaje de fiabilidad del resultado es del 95%.

El dato más esperado de la encuesta sitúa al PSPV como el partido más votado, con el doble de concejales que la siguiente formación con más apoyos, que sería el PP. Los populares superarían a Xàtiva Unida (XU) como segunda fuerza y obtendrían entre 5 y 6 regidores, frente a los 4 que tiene en la actualidad en el ayuntamiento. El partido que lidera Miquel Lorente, en cambio, podría perder entre uno y dos ediles, al situarse en una horquilla entre 3 y 4 regidorías. Compromís podría volver a entrar en el consistorio con un concejal, mientras que Ciudadanos (Cs) desaparecería y dejaría de contar con representación municipal. El barómetro también otorga un regidor a Vox, aunque la falta de una candidatura sólida podría condicionar la materialización de esta predicción.

La proyección deja muy limitadas las opciones de la derecha de formar gobierno en estos momentos y mantiene a la izquierda como hegemónica en la ciudad. El PSPV seguiría en una posición privilegiada para continuar en el gobierno.

Los socialistas, que se consolidan como el partido que más fideliza a sus votantes, ganarían un punto y medio en intención de voto y obtendrían un 43 % de los respaldos, mientras que Xàtiva Unida perdería más de seis puntos. El PP sería el partido que más aumentaría sus apoyos, al pasar de un 15,5% de los votos a un 23,8%, según las conclusiones de la encuesta.

La valoración que hacen los vecinos de la gestión del equipo de gobierno de Xàtiva se mantiene por encima del aprobado, aunque se reduce considerablemente respecto al último sondeo practicado por el IES Josep de Ribera en 2019, al pasar de un 6,4 a un 5,6 en 2022. Se trata de la nota más baja desde que el instituto desarrolla este proyecto que comenzó en 2016.

A pesar de ver reducida también su nota, Roger Cerdà sigue siendo el político mejor valorado de la capital de la Costera y obtiene un 5,8. Le sigue Miquel Lorente, con un 5,1. El peor valorado es el portavoz de Cs, Juan Giner, con un 4,4.

Un 44 % de los vecinos de Xàtiva encuestados creen que la coalición entre el PSPV y Ciudadanos no ha sido positiva para la ciudad, mientras que el 59% opina que los dos partidos no han actuado coordinados. El pacto ya no funciona en la actualidad tras la salida de Juan Giner del gobierno municipal.

Un 40 % de los entrevistados prefieren un ejecutivo de coalición entre Xàtiva Unida y el PSPV, mientras que solo un 23 % se decantan por la opción PSPV-Cs. El sondeo revela que la mayoría de la población sigue declarándose más de izquierdas que de derechas.