Regidora de Fallas y fallera mayor de la comisión de Sant Jaume

La regidora de Falles, María Beltrán, será el próximo año fallera mayor de su comisión, la Falla Sant Jaume, una circunstancia que ha llevado a pensar, dentro del colectivo fallero, en cierta «incompatibilidad» de cargos o «conflicto de intereses», en beneficio de la comisión de la regidora. La Falla Sant Jaume podría resultar beneficiada por esta circunstancia, inédita hasta ahora en la ciudad. Preguntada por los posibles «conflictos» que pueda conllevar que la regidora de Falles sea fallera mayor de una comisión, Beltrán manifestaba ayer que considera que «no hay ninguna incompatibilidad» y afirmaba que «la gestión de la concejalía la llevas igual adelante sin ser fallera». La edil explicaba que tras acceder al cargo municipal «he seguido como fallera, no me he borrado de la comisión y en el colectivo fallero lo saben. No ha supuesto ningún conflicto con las fallas, a todas las he tratado por igual», reiteraba ayer la edil. María Beltrán también manifestó que su «doble» cargo como regidora y fallera mayor, no va a suponer un conflicto de intereses en favor de su comisión, «el cargo de fallera es solo representativo», alegó. Beltrán explicó que antes de llegar al consistorio formó parte de la junta de fallas y «cuando cogí la concejalía dejé el cargo fallero». El acto de Nomenament de María Beltrán como Fallera Mayor 2023 de la Falla Sant Jaume será el próximo 16 de julio, un acto en el que también serán nombrados la fallera mayor infantil, Lara Poveda, y el presidente infantil, Borja Gil.