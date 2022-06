El goteo de bajas laborales en la concesionaria lastra el servicio de la ORA en Xàtiva

La empresa concesionaria del servicio de estacionamiento regulado de Xàtiva ha experimentado en las últimas semanas un goteo de bajas laborales que ha dejado bajo mínimos el servicio y ha estado lastrando su prestación en las condiciones establecidas en el contrato.

Según ha podido saber este diario, la mercantil que ha de velar por el cumplimiento de la ordenanza reguladora de la zona azul (ORA) ha sufrido una merma de cuatro controladores en un breve periodo de tiempo que ha limitado tanto la presencia de trabajadores en la calle como la atención a los usuarios y la satisfacción de sus reclamaciones.

Las fuentes consultadas señalan que en determinados momentos han llegado a quedarse únicamente uno o dos vigilantes para cubrir toda la zona urbana de Xàtiva, con la responsabilidad no solo de identificar a los vechículos que no han pagado el correspondiente tique de estacionamiento, sino también de reparar los parquímetros averiados –con frecuencia– y de resolver las dudas y las quejas de los vecinos que no están de acuerdo con sus actuaciones. Las mismas fuentes apuntan a la elevada presión a la que se ven sometidos de forma habitual estos empleados para cumplir las exigencias de la empresa y el pliego de condiciones de la concesión.

Desde el ayuntamiento indican que se ha requerido a la contratista para que cubra con urgencia las bajas con tal de garantizar la correcta cobertura del servicio. Dornier, SA se ha comprometido a hacerlo cuanto antes mediante la selección de nuevos trabajadores de reemplazo para no alargar la situación extraordinaria provocada por la falta de personal, tal como indica el responsable del cumplimiento del contrato, Antonio Collado.

La empresa no ha respondido a las solicitudes de información que ha cursado este diario a través de diferentes vías desde el pasado viernes para conocer su versión de los hechos y los motivos de la concatenación de bajas laborales comunicadas al consistorio, vinculándolas a la enfermedad de los trabajadores. En todo caso, fuentes municipales circunscriben a un problema interno de la firma la posible merma experimentada en la gestión de la ORA y explican que en estos casos lo habitual es que si se producen incumplimientos en los términos del contrato por parte de los concesionarios se reclamen soluciones e incluso se llegue a establecer penalizaciones, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Un contrato de once años

El Ayuntamiento de Xàtiva adjudicó en 2016 a Dornier, SA el contrato del servicio de vigilancia y regulación de aparcamiento de vehículos en la vía pública por un periodo de 10 años y a cambio del 46 % de la recaudación anual por la aplicación de la ordenanza de la zona azul. Recientemente, la empresa gestora de la ORA fue indemnizada con una prórroga de un año más al frente de la explotación del servicio tras reclamar una compensación económica la pérdida de ingresos durante los meses del confinamiento. La firma valoró los perjuicios sufridos en alrededor de 130.000 euros.

Dornier también se ha encargado de gestionar desde 2017 el personal, la limpieza y la vigilancia del aparcamiento público subterráneo de la plaza de la Bassa a través de un contrato municipal de servicios que ronda los 50.000 euros al año y que está en fase de prórroga.