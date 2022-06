El Centre Rural de la Dona de Xátiva atiende a 90 víctimas de maltrato en sus primeros seis meses de vida

La lucha contra la violencia de género se ha convertido en una prioridad de las administraciones públicas. Los datos están ahí. Tal y como avanzó Levante-EMV en su edición del pasado jueves, los juzgados de Xàtiva y Ontinyent acogieron una media de 34 denuncias relacionados con el maltrato al mes durante el primer trimestre de 2022. Las estadísticas avalan que está lacra social está en aumento. Y que se ha de trabajar para frenarla y erradicarla.

Cualquier esfuerzo es más que necesario. Así, se ha de valorar el trabajo realizado por el equipo de profesionales que forman parte del Centre Rural de la Dona de Xàtiva, que comenzó a funcionar el pasado 18 de enero. Las técnicas han atendido en el primer semestre del año un total de 90 casos de violencia de género, lo que se traduce en una media de 15 situaciones de maltrato en las que se intermedia cada mes. Los registros muestran la necesidad del servicio.

María Such, Directora General de l'Institut Valencià de les Dones, ha participado hoy en la visita inaugural al centro. Such ha estado acompañada por el alcalde Roger Cerdà y por Lena Baraza, concejal responsable del departamento de Mujer e Igualdad en el consistorio setabense. El primer edil ha puesto en valor la iniciativa: "Es un nuevo recurso que podemos ofrecer a los residentes de Xàtiva y las poblaciones circundantes, nos sentimos honrados de tener la capitalidad comarcal en una materia tan sensible. Establecer Xàtiva como base de operaciones para la Costera y las comarcas vecinas es una buena noticia".

Lena Baraza, por su parte, ha valorado que Xàtiva pueda "aportar su grano de arena gracias a un proyecto que responde a las necesidades de las víctimas. Ha sido un inicio escalonado, pero hemos podido desarrollar diferentes acciones. Esta es una tarea que no se puede abandonar".

Such, por su parte, ha aportado las cifras que atestiguan el trabajo realizado durante los primeros seis meses de vida de la iniciativa. La director general ha destacado la ubicación estrategia del Centre Rural de la Dona de Xàtiva: "Nos permite dar una atención integral en la Costera y las comarcas vecinas de la Canal y la Vall. Nuestra intención no es esperar a que acudan a nosotros, sino intentar desplazarnos a dónde nos necesiten. Se ha asistido a 90 mujeres, gracias a 260 acciones realizadas de manera itinerante. Les ayudamos a poder tener una recuperación integral tras sufrir un caso de violencia de género. Apostamos por la equidad territorial, para poder ayudar a todas las víctimas de la Comunitat Valenciana".

"Podemos ateneder a mujeres que ya padecían casos de violencia de género, aflorando un maltrato oculto. Damos facilidades para que las víctimas no tengan que desplazarse. Nuestra apuesta se basa en que todas las comarcas tengan recursos más o menos próximos para que las usuarias puedan evitarse desplazamientos y tenga las mayores facilidades posibles", ha apostillado Such.