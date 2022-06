La primera mujer al frente de la Junta Local Fallera de Xàtiva

Celia Gorrita Albiñana es la nueva presidenta de la Junta Local Fallera (JLF) de Xàtiva, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir el máximo cargo directivo de la entidad fallera, algo que para Celia es «un orgullo», aunque trata de restarle importancia. «No le doy una importancia relevante, hoy es una normalidad, todos estamos en los mismos rangos», manifestaba Celia ayer en declaraciones a Levante-EMV. Afirmaba que «no va a ser más especial por ser la primera mujer, voy a trabajar igual, no tengo nada que demostrar», incidía.

Gorrita llega a la presidencia de la JLF tras ocupar durante los últimos seis años el puesto de secretaria de la entidad, bajo la presidencia de Jesús González, quien, según remarca la nueva presidenta, «me ayudará en lo que necesite, me ha dicho que no me dejará sola». Ese bagaje como secretaria fue enarbolado por Celia, que remarcaba que «ya he vivido la gestión desde dentro, he comenzado en la sombra» antes de alcanzar el máximo cargo.

La nueva presidenta de la Junta Fallera de Xàtiva se marca como objetivo prioritario «recuperar la agenda fallera. Lo que más me preocupa ahora es volver a la normalidad fallera y que todos los presidentes y presidentas de las 19 comisiones tengan clara la nueva estructuración de fechas y recuperar la estabilidad. Ahora estamos en tierra de nadie», manifestaba, después de dos años de pandemia sin fiestas y de unas fallas de 2022 marcadas por la lluvia. Celia Gorrita explicaba que este ejercicio fallero arranca con «cambios importantes» de fechas y de actos, se avanza el mandato de las falleras mayores —elegidas el pasado mes de mayo, cuando antes era en otoño—, lo que comportará que también acabe antes. También se avanzan actos, habrá más actividad en verano, y las presentaciones de las comisiones, que habitualmente comenzaban en diciembre, se adelantarán a septiembre, según explicó ayer Gorrita. Por ello, la nueva presidenta se reunirá con los presidentes de las comisiones falleras «para cuadrar agendas y que puedan tener clara la nueva estructuración», reiteraba.

Sobre la composición de la junta ejecutiva de la JLF, Gorrita explicaba ayer que «estamos gestionándola. Habrá gente que ya estaba en la anterior y gente nueva. Se está ligando la composición y en breve podremos dar los nombres», aseguraba. Celia Gorrita, de la Falla Abú Masaifa, fue elegida presidenta para los dos próximos años en la asamblea celebrada anteayer en el Museu Faller, con la asistencia del presidente nato de la JLF y alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y la regidora de Falles, Maria Beltrán, así como la propia Celia como secretaria en funciones.

Elegida con 16 votos a favor, 2 nulos y 1 en contra

Celia Gorrita fue elegida presidenta de la JLF de Xàtiva con 16 votos a favor, 2 nulos y 1 en contra, en la asamblea extraordinaria celebrada anteayer. Una asamblea que se celebraba después de que la del pasado 9 de junio se cerrara sin ninguna candidatura. En estos días, los presidentes de las comisiones presentaron cuatro posibles candidatos: dos fueron descartados por no ajustarse a los estatutos, y un tercero renunció. A la asamblea de anteayer solo optaba la elegida.