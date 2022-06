Xàtiva honra a Manuel Ferri Chorques, su nuevo centenario

Manuel Ferri Chorques ha vivido toda su vida en Xàtiva, excepto algunos años en los que —como muchos otros españoles— tuvo que emigrar en busca de un empleo. El pasado 29 de mayo cumplió cien años junto a su familia, celebrando la efeméride en un hotel de Cullera.

El nuevo centenario de la capital de la Costera recibió ayer la visita del alcalde Roger Cerdà y de Xelo Angulo, concejala de Servicios Sociales. Cerdà le hizo entrega de una insignia con el emblema de la ciudad y ambos departieron un tiempo con Manuel y sus allegados. El homenajeado también atendió a Levante-EMV y explicó que «no son solo cien años, ahora tengo cien y algunos días. He nacido en Xàtiva, me he casado en Xàtiva y prácticamente toda mi vida ha estado ligada a la ciudad. Para mi no hay otro sitio mejor».

Ferri trabajó un par de años en Alemania, de donde cobra una pensión. Sus familiares le definen como un hombre autodidacta, lector voraz y muy vital: «Siempre ha sido muy culto, aunque perteneció a una generación que no fue a la escuela. Se fue a Alemania a trabajar y cuando le envían la carta de la pensión la lee sin problemas. Incluso le ha hablado al alcalde en alemán».

A su vez, Manuel Ferri trabajó muchos años en una gasolinera cercana a la Plaza de Toros. Con su primer mujer tuvo cinco hijos y ahora disfruta de la vida junto a sus nueve nietos y cuatro bisnietos. «Antes de que llegara la covid estuvo malito, pero luego ha pasado bien la pandemia. Está estupendo. Ahora nos pregunta cuándo vamos a ir de nuevo a un hotel, que el de Cullera le gustó mucho. Se vale por si mismo y es muy vital, yo creo que le mueve su gran alegría por vivir», apuntó ayer una de sus hijas.

Roger Cerdà visitó la vivienda que comparte con Carmen Pla, su tercera mujer. El primer edil definió el encuentro como una visita muy entrañable: «Manolo y Carmen me han recibido de forma muy cariñosa. Él demuestra unas ganas de vivir inmensas y se conserva muy bien, con mucha memoria. Me ha explicado que, aunque ha recorrido media Europa, Xàtiva siempre ha sido su ciudad». «Ha cumplido cien años y es un ejemplo por sus inmensas ganas de vivir. Me ha dicho que me espera en el sopar del Ros y que el año que viene lo visite cuando cumpla 101», apostilló.