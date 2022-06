«Ontinyent va a sancionar a los puteros y el proxenetismo»

La tercera edición de la Escola Feminista se ha cerrado con rostros conocidos a nivel nacional y ha tenido una gran difusión. ¿Van a por la cuarta?

Por supuesto. La valoración de este año es muy positiva. Hemos abordado temas fundamentales en la agenda pública como los vientres de alquiler, la prostitución y las leyes de identidad de género. Muchas veces no se escucha todo el discurso y parece que las feministas seamos las malas de la película. Se trata de que no caigamos en la trampa que confunde la libertad individual y el libre mercado con la vulneración de los derechos humanos y de las personas. Lo que pretendemos es que la sociedad por lo menos esté informada y tenga conocimientos sobre debates que corremos el riesgo de que se banalicen. El objetivo es ayudar a conseguir cambios sociales.

¿Qué lecturas se extraen de los debates que se han generado?

El feminismo se enfrenta a aún a muchos peligros que acechan como los vientres de alquiler, que idealizan el discurso y venden como gestación subrogada lo que en realidad es una violación de los derechos de las mujeres. Antes se robaban niños cuando habían nacido y ahora se hace incluso antes, se pueden comprar a la carta como tú quieras y si te echas atrás los puedes devolver.

La conferencia de Paula Fraga sobre las leyes trans despertó mucha polémica. Compromís la calificó como tránsfoba.

Las mal llamadas leyes trans, porque no protegen al colectivo sino que vulneran los derechos de las mujeres y la infancia y ponen en peligro a los menores a través de tratamientos de hormonación y cambio de sexo sin consentimiento paterno. Cualquier cuestión en el feminismo genera mucha polémica, pero al final feminismo solo hay uno y defiende la no violencia contra las mujeres y la no vulneración de los derechos humanos.

¿Aún hay demasiada gente que ve excluyente el feminismo?

Lo que queremos es acercar el feminismo a toda la sociedad y en parte lo hemos conseguido. En el público hemos tenido a hombres de más de 50 años, gente joven, mujeres mayores... Ese es nuestro objetivo: que el feminismo no se vea como algo extraño que interesa a un círculo reducido, sino que es un movimiento social que nos incumbe a todas y todos y así tiene que ser tratado porque seguimos sufriendo discriminaciones, siguen habiendo asesinatos y violaciones , precariedad laboral, tasas de paro más altas entre las mujeres y continuamos siendo el segundo país con más consumo de prostitución. Cuando hablamos de proteger a los menores y de la necesidad de que tengan una salud sexual en condiciones a nadie se le ocurre pensar que su hija se va a dedicar a la prostitución

¿Contempla Ontinyent una normativa contra la prostitución?

Hemos pedido información a la Federación de Municipios para adherirnos a su modelo de ordenanza. Ontinyent se declaró municipio libre de trata de seres humanos y entró en el Foro abolicionista. El siguiente paso es sancionar a quien consume la prostitución, perseguir el proxenetismo y a los puteros. Otra cosa es que ni Podemos ni el PSOE están dado pasos para regular medidas que ayuden a las mujeres prostituidas a salir de la prostitución, garantizándoles una salida digna. Está muy bien sancionar a los prostíbulos, pero el movimiento feminista pide ir más allá y asegurar la protección de las mujeres.