Pluja de promeses

Si el govern central no resol d’avançar-les, les pròximes eleccions municipals i autonòmiques s’hauran de celebrar a molt estirar el 28 de maig de 2023, bé que que el president Ximo Puig podria decidir un avançament de les autonòmiques valencianes. En qualsevol cas, queda menys d’un any per als comicis locals. La imminència electoral sol produir el fenomen de la pluja de milions —reals, desitjats o imaginats, vés a saber. Pel que fa a Xàtiva i la seua rodalia, les xifres conegudes són enormes. Les desconegudes —la inversió al parc empresarial de Vallada, posem per cas— provocarien vertigen. Es vol que Valpark passe d’àrea logística a zona industrial, amb una estació intermodal que connecte amb el corredor mediterrani i el port de Gandia.

L’operació es finançaria amb diners provinents dels fons europeus Next Generation. ¿Bones notícies o castells en l’aire? L’alcaldessa de Vallada vol transmetre realisme i optimisme alhora, sensacions que no casen del tot. Si els plans quallen, és evident que la dinamització econòmica de la nostra comarca serà molt important. ¿Bones notícies per a Xàtiva? Això són figues d’un altre paner.

Sembla que la capital de la Costera deixaria de ser el centre de gravetat comarcal, si propera el projecte Valpark, i si les autoritats xativines es queden de braços plegats, sumides en l’atonia. De tota manera, diferents factors menen a l’escepticisme sobre la viabilitat del parc de Vallada. L’horitzó econòmic no és propici per a molta inversió per part de les administracions.

El preu de l’energia i les primeres matèries, el deute públic, la prima de risc i la inflació estan disparats. L’infrafinançament de la nostra autonomia continua sent el de sempre. D’altra banda, dubte que l’autoritat portuària, amb voluntat manifesta d’ampliar el port de València, convertisca el de Gandia en competidor directe. També crida l’atenció que es proteste contra la instal·lació de grans infraestructures d’energies renovables i s’advoque alhora per urbanitzar 1.300.000 m2 al cor de la Vall de Montesa. Però la gran pluja de diners irrigarà també altres poblacions. ¡Xàtiva, sense anar massa lluny! S’anuncien cent cinquanta milions d’euros per a la línia fèrria Xàtiva Alcoi. Si es llegeix bé la nota informativa d’Adif, no queda clar, però, quina cosa s’hi pensa fer.

¿S’electrificarà el trajecte? (En temps de transició ecològica i lluita contra el canvi climàtic, una línia renovada per la qual circulen trens dièsel és un oxímoron, un absurd.) D’altra banda, els terminis, de licitació i execució dels treballs, remeten a la pròxima legislatura.

Serà millor que tornen a guanyar les eleccions els actuals partits de govern. Altres distints, partidaris de retallar i privatitzar, podrien tombar un projecte més vell que anar a peu. A la mateixa categoria d’obres iniciades o enllestides a Xàtiva durant el pròxim període municipal pertanyen la rehabilitació de l’antic monestir de Santa Clara —que albergarà el Centre Raimon d’Activitats Culturals i els nous jutjats—, l’ampliació del pavelló Francesc Ballester o la construcció del nou ambulatori i el nou centre d’educació especial Pla de la Mesquita.

IES Francesc Gil

També es torna a prometre la construcció d’un nou edifici per a l’IES Francesc Gil de Canals, idea nascuda quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Però vénen eleccions. Cal conquerir el vot. ¡Que rode la roda dels bons propòsits!

És l’hora de traure projectes que romanien al fons de l’armari i d’anunciar pluja de milions. Una línia Xàtiva Alcoi electrificada, un nou institut i —posats a somiar— una estació de l’AVE a la capital de la Costera serien aconseguiments increïbles.

Part almenys dels plans i dels somnis es concretarà, però creixen els dubtes. A còpia de desatendre demandes ciutadanes, els governants multipliquen el nombre d’escèptics.

De fet, quan sent parlar de reducció dels temps de durada dels trajectes ferroviaris, d’intermodalitat i d’estacions d’AVE, m’entren ganes —segons el meu estat d’ànim— de riure o de plorar, perquè pense en l’enorme caos de la línia C-2 de rodalies, que enllaça València amb Moixent. Retards, cancel·lacions i utilització d’autobusos, per a suplir el servei ferroviari en trams de la línia, estan a l’ordre del dia.

¡Visquen l’escalfament global i els combustibles fòssils! S’han creat diverses plataformes —Mocadors al vent, per exemple— que protagonitzen campanyes de protesta contra Renfe. Als atipats els rellisca la pluja de promeses.