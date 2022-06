Es la segunda movilización de este tipo que protagoniza en los últimos tiempos. Marcos Ramón Mariano inició una nueva huelga de hambre el pasado viernes a las puertas del Saitymercat Cafetería-Bar, local que regenta y que está ubicado en entrada del mercado sedentario de Xàtiva. En las redes sociales ha publicado diferentes imágenes explicando los motivos que le han llevado a tomar de nuevo este drástico camino. "Buenos días, por decir algo. Es lunes ya. La cara de cansancio y de debilidad ya se va notando. Vivo en la puerta de mi local, duermo en el suelo y atiendo a toda la gente que viene a apoyarme. Solo puedo dar las gracias a todos, tanto a los que vienen aquí como a los que me apoyan por las redes sociales. Seguiremos en la lucha", expone en una reciente publicación en su perfil de Facebook.

El empresario ha tomado de nuevo esta medida tras recibir un nuevo requerimiento por parte del ayuntamiento, en el que se le pide que legalice todas las obras realizadas en su local y que presente un certificado final de instalaciones. Desde el consistorio apuntan que no hay trato discriminatorio y que no le han ordenado que cierre "en ningún momento". Así lo ha apuntado hoy el alcalde Roger Cerdà en rueda de prensa: "Es importante aclarar que el ayuntamiento no ha obligado a nadie cerrar el negocio, puede trabajar en las mismas condiciones como lo estaba haciendo ahora. Hay una licencia provisional y una declaración responsable, que se tiene que hacer definitiva. Se han constado deficiencias que se tienen que suplir, como pasa como cualquier otro negocio. La administración le ha trasladado por escrito lo que tiene que hacer", ha comentado. "Entendemos que podía continuar desarrollando su actividad con licencia provisional, mientras que no sea definitiva no puede tener terraza. Tiene que legalizar la situación en un plazo determinado. La situación se le ha trasladado por escrito a él y a su arquitecto en una reunión. Hemos actuado como con cualquier otro negocio. Nuestras intenciones pasan por facilitar las gestiones como al resto, pero tiene un requerimiento que tiene que contestar. Si presenta toda la documentación en 10-12 días podría tener la licencia definitiva", ha proseguido Cerdà. "Hay mucha gente que ha abierto negocios y que sabe que cuando tienes una licencia nueva es un tema es complejo y requiere de trabajo", ha apostillado.

Richi Medina, presidente de la Asociación de Hosteleros de Xàtiva (Ahoxa) también ha analizado lo ocurrido. "Me sabe muy mal lo que está ocurriendo, pero la normativa está para cumplirla, es para todos igual. Hablo de todos los hosteleros. Creo que las medidas deben tomarse con los ánimos más relajados. Es una solución que él ha tomado bajo su criterio. A mi personalmente no me gustan esas soluciones. El camino es atender al requerimiento y buscar soluciones. Debe presentar la documentación y seguir trabajando".

"No me voy a mover"

Marcos Mariano, por su parte, ha confirmado a este diario que sus intenciones pasan por mantenerse a la puerta del local. "He presentado 11 certificados de finalización de obras. No me voy a mover, no puedo montar una terraza. No me dejan trabajar". "Porqué no se me comunicó lo que ocurría?. He pagado la mitad de mi licencia de apertura sin que haya venido ni un técnico municipal. Denuncia que su situación no la vive ningún otro empresario de Xàtiva: "Estoy aquí desde finales de enero y cada semana se saquen una ley nueva. He abierto negocios en Canarias, de dónde vengo y en 20 días estaba todo arreglado. Igual es que se me ha cogido tirria por la anterior huelga de hambre", ha apostillado.