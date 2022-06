Giner oficializa su expulsión de Cs y su paso al grupo de no adscritos

El concejal de Xàtiva Juan Giner ha sido oficialmente expulsado de Ciudadanos y el regidor, que hace un mes renunció a las áreas que tenía delegadas en el gobierno municipal presidido por Roger Cerdà, ha pasado ya al grupo de no adscritos. El propio regidor informó ayer de su expulsión por parte de la formación naranja, que le abrió un expediente y le instó a dimitir de sus cargos como concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana. Cs planteó a Giner un ultimátum a finales de 2021 cuando le reclamó que abandonara sus áreas para no seguir compartiendo gobierno con su exnúmero 2 y regidora no adscrita —ahora compartirán grupo—, María Beltrán, que dejó la formación naranja en septiembre. La demora de Giner en dejar las concejalías delegadas motivó la apertura de un expediente por parte de la dirección de Ciudadanos, que ha culminado ahora con su expulsión definitiva del partido, tras resolverse las alegaciones presentadas por el concejal.

Giner retrasó su salida del ejecutivo municipal presidido por el PSPV, alegando que necesitaba tiempo para cerrar asuntos y gestiones pendientes en sus delegaciones. Hace un mes anunció la renuncia a estas competencias, sabiendo que su expulsión era inminente. «Hay un 99,9% de posibilidades de que el partido me expulse», reconocía Giner hace un mes cuando compareció ante los medios de comunicación para explicar su renuncia a las delegaciones e informar de que mantendría el acta como concejal, pasando al grupo de no adscritos, en la oposición. Ayer, Giner confirmó su expulsión de Ciudadanos, afirmando que «ya soy libre definitivamente. Paso a no adscritos». De este modo, Ciudadanos se queda sin representantes en el Ayuntamiento de Xàtiva, tras la salida de los dos concejales que lograron el acta con la formación naranja. María Beltrán abandonó la formación al no compartir el rumbo que estaba tomando el partido; y Juan Giner, tras ser expulsado del partido por no haber dejado antes sus delegaciones y compartir gobierno con «una tránsfuga».