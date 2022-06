Un hostelero de Xàtiva inicia una segunda huelga de hambre para poder abrir su terraza

Marcos Ramón Mariano ha dicho basta. Desde el pasado viernes se encuentra acampado en la puerta del Saitymercat Cafetería-Bar, local emplazado en la entrada principal del mercado sedentario de Xàtiva. A finales de la semana pasada recibió un requerimiento del ayuntamiento en el que se le exige que legalice las obras efectuadas en el establecimiento, además de un certificado final de instalaciones. La nueva petición colmó el vaso: «No sé cuantos papeles me han pedido ya, no me dejan trabajar», apuntó ayer a Levante-EMV.

El afectado decidió iniciar entonces una huelga de hambre, la segunda en un mes. Hasta ahora, el bar estaba funcionando con una licencia provisional tras un acuerdo inicial alcanzado en sede municipal. Sin embargo, sin licencia definitiva no puede servir en la terraza. El aforo máximo del SaityMercat es de 38 personas —plantilla incluida— y el negocio cuenta con un permiso recientemente caducado para 10 mesas. «No puedo esperar tres meses» «Sin poder servir en la terraza y sin poder tener a la gente en barra no puedo tener abierto. No puedo esperar tres meses para que el tema se solucione. He invertido mis ahorros aquí y tengo a una persona contratada. Me llevan a la ruina», expuso. Apuntó que se ha gastado 30.000 euros en acondicionar el local y que decidió abandonar Canarias para buscar un futuro en tierras setabenses tras enamorarse en la capital de la Costera. «He presentado hasta catorce escritos diferentes en registro de entrada. Mantendré mi movilización. Lo que queda es un trámite burocrático, solo pido que se me deje trabajar. Y pagar mis impuestos», apostilló el hostelero. Fuentes del consistorio apuntaron ayer que no hay trato discriminatorio contra el empresario canario y quisieron dejar claro que no le han ordenado que cierre el establecimiento de cócteles «en ningún momento». Así lo comentó ayer el alcalde Roger Cerdà en rueda de prensa: «Es importante aclarar que el ayuntamiento no ha obligado a cerrar el negocio, puede trabajar en las mismas condiciones que lo estaba haciendo ahora. Hay una licencia provisional y una declaración responsable, que se tiene que hacer definitiva. Se han constado deficiencias que se tienen que suplir, como pasa como cualquier otro establecimiento de este tipo. La administración le ha trasladado por escrito lo que tiene que hacer», remarcó el primer edil setabense. «Hemos actuado como con cualquier otro negocio. Nuestras intenciones pasan por facilitar las gestiones como al resto, pero tiene un requerimiento que ha de contestar. Si presenta toda la documentación, en 10-12 días podría tener la licencia definitiva», prosiguió Cerdà. «Hay mucha gente que ha empezado proyectos y que sabe que cuando tienes una licencia nueva es un tema complejo y requiere de trabajo», ha apostillado el alcalde. Richi Medina, presidente de la Asociación de Hosteleros de Xàtiva (Ahoxa) también analizó ayer lo ocurrido. «Me sabe muy mal lo que está ocurriendo, pero la normativa está para cumplirla, es para todos igual. Creo que las medidas de este tipo deben tomarse con los ánimos más relajados. Es una solución que él ha tomado bajo su criterio. A mi personalmente no me gustan esas soluciones. El camino es atender al requerimiento y buscar una salida. Debe presentar la documentación y seguir trabajando». «No me muevo» Marcos Mariano refrendó que sus intenciones pasan por mantenerse a la puerta del local: «No me voy a mover. Estoy en Xàtiva desde hace meses y cada semana se sacan una ley nueva. Lo que pido es de justicia», apostilló.