Ciudadanos pide a Juan Giner que entregue el acta de concejal de Xàtiva

Ciudadanos ha pedido al concejal de Xàtiva Juan Giner, que ha abandonado la disciplina del partido, que devuelva el acta de regidor. Cs en la Comunitat Valenciana confirmó ayer a Levante-EMV que ha cursado la petición para que Giner devuelva el acta, atendiendo al compromiso del regidor, que firmó la Carta Ética del partido que firman los cargos electos, en la que se comprometía a entregar el acta si abandonaba la formación.

Juan Giner ha sido definitivamente expulsado de Ciudadanos, tal como adelantó ayer este diario, y ha pasado al grupo de no adscritos. El partido naranja le abrió un expediente de expulsión por no dejar sus delegaciones en el gobierno que compartía con el PSPV. Cs exigió a Giner dejar el ejecutivo después de su exnúmero 2, María Beltrán, abandonara el partido, manteniéndose en el gobierno local. Cs reclamó a Giner que saliera del ejecutivo para no compartir gobierno con una «tránsfuga», pero el ahora exdirigente de Cs se resistió hasta el mes pasado. El expediente, abierto a finales de 2021, culminó anteayer con la expulsión definitiva de la formación naranja.

El exconcejal de Cs manifestó, cuando anunció su renuncia a las concejalías delegadas, que no renunciaría al acta y seguirá hasta el final de la legislatura en el grupo de no adscritos, en la oposición. Ciudadanos le reclama el acta, tal como también pidió a Beltrán, y que ésta no ha devuelto. Giner parece que seguirá el mismo camino.