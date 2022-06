Luz verde a la rehabilitación del Palau del Baró de Casanova

El Ayuntamiento de Bocairent ha lanzado un nuevo proceso de licitación de la redacción técnica del proyecto de rehabilitación del Palau del Baró de Casanova tras modificar el pliego de cláusulas administrativas para atender la alegación presentada por el Colegio Territorial de Arquitectos de València. La anterior licitación, publicada a principios de este año, incluía en el pliego el criterio de solvencia técnica, una cláusula que reclamaba a las empresas que optaran al contrato a acreditar experiencia en obras similares en los últimos tres años. El Colegio de Arquitectos alegó contra esta cláusula porque consideraba que ello discriminaba a empresas de nueva creación, sin esa experiencia.

Ante ello, el consistorio decidió paralizar el proceso a principios de marzo pasado, con el fin de modificar el pliego de cláusulas administrativas atendiendo a la consideración de los arquitectos y lanzar un nuevo proceso. El alcalde, Xavier Molina, explicaba tras anularse el anterior proceso en marzo pasado, que «hemos optado por la prudencia. Hemos paralizado el proceso para atender las apreciaciones del Colegio de Arquitectos y lanzar un nuevo proceso con las máximas garantías». El primer edil indicaba que tras subsanar esta alegación inmediatamente después se licitaría de nuevo el contrato.

Ahora, superado este contratiempo, el ayuntamiento ha licitado de nuevo la contratación de la redacción del proyecto técnico de obras de rehabilitación del Palau del Baró de Casanova, un edificio de finales del siglo XVIII, que sale a concurso con un presupuesto de 72.495 euros y un plazo de ejecución, tras su adjudicación, de dos meses. El nuevo pliego no exige esa experiencia de tres años y la solvencia técnica se solicita que se acredite con la presentación de los títulos académicos y profesionales del empresario y los directivos de la empresa, y en particular del responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma, «ya que no se evalúan como un criterio de adjudicación», especifica el nuevo pliego.

Al margen de la licitación de la redacción técnica del proyecto de rehabilitación del Palau del Baró de Casanova, el histórico inmueble también va a ser objeto de una primera fase de obras para consolidar la estructura del edificio, una actuación que se llevará a cabo con una inversión de 300.000 euros del plan de la Diputació de València.

Futuro centro sociocultural

El Ayuntamiento de Bocairent contempla un ambicioso proyecto para el Palau del Baró de Casanova, que quiere rehabilitar para convertirlo en un centro sociocultural. Las obras de rehabilitación, que serán determinadas en la redacción licitada ahora, se estima que ronden los 2 millones de euros y, según explicó el alcalde, se ejecutarán en varias fases, por la envergadura de la actuación. Xavier Molina también afirmó que el consistorio buscará ayudas de otras administraciones para emprender las obras de rehabilitación del edificio, de tres plantas.

Bocairent aumenta a 2.040 euros los premios de la campaña comercial de verano

Del próximo 25 de junio al 23 de julio, las compras en establecimientos de la Agrupació de Comerciants i Serveis de Bocairent tendrán opción de premio. Será la tercera edición del «Rasca i guanya» que pone en marcha ACiS Bocairent y la concejalía de Dinamització Comercial como campaña promocional de verano, que cuenta con el patrocinio de la Generalitat y la colaboración del IES Bocairent. El alumnado de secundaria ha sido el encargado de elaborar el vídeo promocional. Este año habrá un total de 2.040 euros distribuidos en tíquets de 5, 10 o 20 euros para intercambiar en comercios o servicios asociados, hecho que supone un incremento respecto de la convocatoria anterior. Además, este año como novedad, junto con los bonos de compra habrá la posibilidad de llevarse uno de los 668 detalles con la imagen corporativa de la entidad que agrupa el comercio local: 34 carritos para la compra, 600 monederos y 34 toallas de playa, estas últimas acompañadas de entradas gratuitas para la piscina municipal.