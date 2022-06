Mentir con veneno mortal

Si verdaderamente una imagen vale más que mil palabras, la fiscalía debería actuar de oficio para descubrir a los cobardes que esconden la mano pero dejan correr por el universo de las redes sociales mensajes de odio sin que les tiemble el pulso, con el único fin de traspasar los límites de la legalidad, que es donde mejor se encuentran, provocando a sus víctimas y abusando de una realidad inventada, saltándose la ley y además riéndose de la misma.

El hacer circular un montaje con una imagen de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra tapando la boca de una menor con sus manos, aparte de impresentable y asquerosa, cuya autoría es de ese grupo fascista que lo único que les importa es el daño —cuanto más mejor— que pueden hacer a sus objetivos. Desconocen el uso de la razón y el debate, junto con el respeto y la tolerancia. No nacieron con esas virtudes básicas.

Evidentemente no entraremos en cuestiones jurídicas, pero si que diremos que estos sujetos son los mismos que intentaron meter el miedo en el cuerpo a la vicepresidenta acosándola a las puertas de su casa y amenazando a sus hijos. Que valientes son los cobardes cuando actúan al anochecer escondidos en el silencio de la noche. Son los mismos que iniciaron la campaña contra ella y su presunta implicación en los asuntos de su ex marido, sin que haya una razón justificable de tan cobarde fechoría. El tema ya huele a podrido cuando se les da recorrido a estos sujetos a los que se les conoce muy bien. A quienes forman parte de los grupos neonazis que asesinaron a Guillem Agulló y ahora, como son letrados crean una atmósfera de mentiras, suposiciones y daño extremo, sin que la justicia sea coherente en estas acusaciones y ponga a cada uno en su lugar. La fiscalía asegura en sus escritos contra Oltra que no existen pruebas concluyentes de que ella interviniese en ocultar parte del expediente de su ex marido por presuntos abusos a una menor, pero como la fiscalía es muy suya y muy recta (ojalá siempre fuese así), pide se la llame a declarar y se la impute (digamos que por si acaso salta la liebre) con la consiguiente alegría de los cachorros ultraderechistas que siguen hurgando en la herida allí donde más duele: en la mentira, el acoso, la venganza y el odio extremo hacia quienes no comulgan con ellos.

Y todos estos casos la fiscalía calla y deja correr el tiempo. Acepta todos los casos y no permite una intromisión en sus decisiones en ocasiones incomprensibles. El daño no puede escribirse en los papeles. El odio deja huellas en quienes lo sienten en su propia carne.

Escribo este artículo sin conocer todavía las consecuencias políticas de este hecho, pero si con ello Mónica Oltra es cesada, la extrema derecha-fascista habrá dado un golpe sobre la mesa y abierto un camino por donde seguirán penetrando con un veneno mortal de necesidad. La mentira más dura hacia quienes consideran sus enemigos naturales: los que no piensan y actúan como ellos.

La pintora y escritora Paula Bonet ha tenido que apartarse de la vida pública y esconderse, porque un acosador la perseguía y escribía mensajes de violencia pura y dura, y el tipo acaba de salir de la cárcel. Contra estas acciones o nuestra justicia no está preparada o algo falla que habrá que cambiar pero de inmediato. No es de recibo en una sociedad plural como la nuestra, que las violaciones sean una constante y los asesinatos de mujeres una realidad con la que nos toca vivir. No es de recibo que escuchemos como explicación que «no habían denuncias previas», como si eso fuese excusa para justificar un asesinato.

Ante todo esto la extrema derecha saca a relucir sus peores armas y argumentos a la mínima que le dan ocasión de hacerlo. No importa mentir sabiendo que se miente. Importa que la gente se crea que enseñan a los niños en las escuelas a masturbarse (los niños dicen pajearse y lo hacen antes de la primera comunión sin que nadie les enseñe) porque hacer el amor con uno mismo es de lo más sano y gustoso.

¿Los de VOX y compañía no se hacen pajas? ¿No se la pelan? Seguro que sí, pero a escondidas y lo llaman darle a la manivela o acariciar el peluche. Es más fino.