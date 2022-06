Ontinyent acogerá el próximo martes 28 de junio una manifestación contra el cierre de la planta de medicina interna del Hospital General de la ciudad, medida que se ejecutará a partir del próximo 1 de julio. Diferentes entidades, colectivos y asociaciones representados en el Consell Veinal y el Consell d'Inclusió Social lo acordaron en una reunión celebrada esta semana. La concentración comenzará a las 20:00 horas en la Plaça de la Concepció, pasando por las calles Gomis y Maians hasta llegar a la Plaça Mayor, donde se leerá el manifiesto de la cita. El equipo de gobierno y los partidos representados en el consistoriro (La Vall ens Uneix, Compromís y Partido Popular), que asistieron a la reunión de los dos consejos ciudadanos, se adherirán a esta convocatoria.

Las demandas de los consejos ciudadanos eran transmitidas han sido transmitidas hoy por el alcalde Jorge Rodríguez a la directora del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Margarita Llaudes. La gerente explicó al primer edil que los cambios al servicio de medicina interna solo se producirán entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, período en el que, además, se habilitará una UCE (Unidad de Curas Especiales) en la tercera planta del Hospital para atender patologías con previsión de alta hospitalaria al margen de 72 horas. Los pacientes que requieran una asistencia más larga serán derivados al Hospital de Xàtiva.

"Explicaciones “insatisfactorias"

Jorge Rodríguez ha calificado las explicaciones de Llaudes como “insatisfactorias”, exponiendo que la puesta en marcha de esta unidad UCE “no cambia nada, puesto que la ciudad no tiene que perder ningún tipo de servicio ni siquiera momentáneamente. No tiene sentido, cuando además se está ejecutándo una inversión de 40 millones de euros en el nuevo Hospital, razón por la que seguiremos luchando junto al Consell Veinal y los partidos políticos para que se revierta esta decisión, que no solo perjudica en Ontinyent y La Vall d'Albaida sino también en Xàtiva y los pacientes que tienen como centro de referencia el Hospital Lluís Alcañis”.

Los centros de salud no se cerrarán

Jorge Rodríguez también ha trasladado a Llaudes su preocupación por otras cuestiones, como por ejemplo el hipotético cierre de los Centros de Salud durante el verano, un extremo que sido desmentido desde la gerencia del departamento sanitario: "No va a producirse".. El primer edil también ha expuestola inquietud ciudadana porque el nuevo Hospital cuente con los equipos de personal médico suficientes para dar servicio. Según fuentes del consistorio, la directora del Departamento de Salud ha explicado que la Consellería de Sanidad está trabajando en un decreto para crear las plazas necesarias para atender el nuevo centro hospitalario.