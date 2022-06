Quatretonda concentrará en un edificio el Arxiu Municipal para proteger los documentos

Quatretonda atesora un gran fondo documental que se custodia en el Arxiu Municipal, un servicio que actualmente se encuentra disgregado en varias dependencias municipales —en el ayuntamiento y en el centro social—, y que este año estrenará un nuevo edificio, de nueva planta, que permitirá unificar en una única sede todo el archivo y dotarlo de mejores condiciones de conservación de los documentos, de mejor accesibilidad y servicio para los trabajadores y la ciudadanía.

El ayuntamiento que preside Aina Benavent contempla la construcción de un nuevo Arxiu, con una inversión de 128.000 euros, en un solar de propiedad municipal ubicado en la calle García Lorca. Un edificio de dos plantas que albergará en la planta baja el archivo, en una zona totalmente diáfana, un espacio con despacho y zona de trabajo para la archivera, así como una zona de servicios. La primera planta se ejecutará una sala, sin uso de momento, pero que se construirá con miras a una futura ampliación del servicio, explicó ayer la alcaldesa. Aina Benavent expresó la “necesidad” de construir el nuevo Arxiu Històric Municipal ante la falta de espacio en el actual. “Se ha quedado pequeño, no hay espacio y además el lugar donde está ahora, repartido entre el ayuntamiento y el centro social, no es un lugar adecuado, no reúne las condiciones”. La primera edil señaló que el edificio que se construirá “permitirá unificar en un mismo edificio todo el Arxiu y además dotarlo de las condiciones ambientales necesarias para el mantenimiento de los documentos que se almacenan”, resaltó. Benavent expuso que “el incremento de documentos es constante, aunque ahora, con la digitalización, hay menos papel, pero el archivo sigue aumentando sus fondos”. La construcción de un nuevo Arxiu permitirá también que las dependencias actualmente ocupadas por este servicio puedan ser destinadas a otros usos.

Listo antes de acabar 2022

La edificación del nuevo Arxiu Municipal de Quatretonda contará con un presupuesto de 128.390 euros. El grueso de la inversión se sufragará con una subvención del plan de inversiones de la Diputació de València, mientras que el consistorio aportará 30.000 euros de recursos propios. A la licitación del proyecto, que ha sido redactado por el arquitecto municipal, Eduardo Robles, se han presentado tres empresas. La obra contempla un plazo de ejecución máximo de seis meses y la alcaldesa de Quatretonda anunció ayer a Levante-EMV que en breve será adjudicada y que la construcción estará finalizada antes de concluir este 2022. “En breve adjudicaremos la actuación y la previsión es que el nuevo Arxiu esté construido antes de que acabe este año”, afirmó Aina Benavent.