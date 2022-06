L’Ajuntament de Xàtiva ha convocat els II Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local de la ciutat, organitzats des de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de la regidoria de Política Lingüística amb la col·laboració de la Diputació de València.

La finalitat d’aquest concurs, que repartirà 4.000 euros en premis, és potenciar, valorar i guardonar l’ús de la llengua pròpia en els establiments comercials, i s’establirà un únic premi a l’ús del valencià en la retolació de l’exterior, interior i dels vehicles; i en el material imprès (cartes i menús, bosses comercials, factures i albarans, fullets comercials i publicitaris, etiquetatge, adhesius i embolcalls o publicitat en premsa, llibrets de falla o associacions).

Es repartiran un total de huit premis, sent de 650 euros per al negoci guanyador, 620 euros per al segon classificat, 580 per al tercer, 530 per al quart, 480 per al cinquè, 430 per al sisè, 380 per al setè i 330 per al huitè.

Podrà presentar-se qualsevol comerç, empresa i servei que desenvolupe la seua activitat en un establiment ubicat a Xàtiva. Sols es podrà presentar una sol·licitud per persona física o jurídica i les empreses premiades en la convocatòria de 2021 no podran presentar-se en aquesta segona edició.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Província. La presentació de la sol·licitud i de la documentació es farà exclusivament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

«Aquests premis són una magnífica iniciativa per a valorar i estimular l’ús del valencià en el sector comercial. Animem a tots els comerciants i comerciantes que tinguen rètols i material imprés en valencià a presentar-se a aquesta segona edició dels premis», ha manifestat la regidora de Política Lingüística Mariola Sanchis.