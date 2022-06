Ontinyent sale a la calle contra el traslado de la Medicina Interna

El Hospital General de Ontinyent habilitará a partir del próximo 1 de julio una Unidad de Corta Estancia (UCE) para atender a las pacientes que necesiten atención integral no quirúrgica. El servicio contará con 16 camas y se ubicará en la tercera planta del complejo sanitario. Los pacientes con una previsión de hospitalización más larga serán derivados al hospital Lluís Alcanyís.

Desde Sanitat concretaron ayer que la supervisión de los casos de la UCE correrá a cargo de un médico internista, que trabajará de forma coordinada con el personal facultativo de urgencias de Ontinyent y «si es necesario, contará con refuerzos del Hospital de Xàtiva». «De esta forma, el departamento de Xàtiva-Ontinyent seguirá manteniendo una atención integral, especializada y de calidad para los pacientes de Medicina Interna a través de un programa de mejora de las sinergias», apostillaron desde conselleria.

La medida, anunciada la semana pasada, ha causado las protestas del equipo de gobierno y el resto de partidos políticos representados en el consistorio de la capital de la Vall. Las quejas han ido en aumento y para el próximo martes se ha convocado una manifestación que discurrirá bajo el lema «No a les retallades en Sanitat a Ontinyent i comarca».

Las entidades, colectivos y asociaciones que cuentan con representación en el Consell Veinal y el Consell d’Inclusió Social acordaron la coordinación de la movilización en una reunión celebrada esta semana. El propio ayuntamiento ha sido el encargado de difundir los carteles de la cita. El equipo de gobierno y los partidos representados en el Ayuntamiento —La Vall ens Uneix, Compromís y Partido Popular—, que asistieron a la reuniones de las agrupaciones ciudadanas, se adherirán a esta convocatoria.

Reunión con el departamento

Margarita Llaudes, gerente del departamento de salud Xàtiva-Ontinyent, y Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, trataron la problemática en una reunión celebrada ayer en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. El encuentro estaba programado para inicios de semana de forma telemática, ya que el primer edil se encontraba en Frankfurt con una delegación empresarial. Sin embargo, se aplazó y ayer se pudo coordinar de forma presencial.

Desde el ayuntamiento de la capital de la Vall apuntaron que Rodríguez trasmitió en el encuentro: «las demandas de los consejos ciudadanos» y definieron las explicaciones de la portavoz sanitaria como «insatisfactorias». Llaudes detalló en la cita que en la UCE se atenderán patologías con previsión de alta hospitalaria con un margen de 72 horas. Los pacientes que requieran una asistencia más larga serán derivados en verano Hospital de Xàtiva, aspecto que ha levantado quejas desde hace días.

Jorge Rodríguez argumentó ayer que la puesta en marcha de una UCE «no cambia nada, puesto que la ciudad no tiene que perder ningún tipo de servicio ni siquiera momentáneamente. No tiene sentido, cuando además se está ejecutando una inversión de 40 millones de euros en el nuevo Hospital, razón por la que seguiremos luchando para que se revierta esta decisión, que no solo perjudica en Ontinyent y la Vall d’Albaida sino también a Xàtiva y los pacientes que tienen como centro de referencia el Hospital Lluís Alcanyís».

En la reunión también se debatieron otras cuestiones relacionadas con la prestación del servicio sanitario en Ontinyent y la Vall. Así, también se trató un hipotético cierre de los Centros de Salud durante el verano. Desde el Ayuntamiento de Ontinyent apuntaron que esta medida fue desmentida por la portavoz de Sanitat, confirmando que no se van a cerrar las consultas.

El primer edil también citó la necesidad de que el nuevo Hospital cuente con los equipos de personal médico suficientes para dar servicio. Según fuentes del consistorio, la directora del Departamento de Salud explicó que la Consellería de Sanitat está trabajando en un decreto para crear las plazas necesarias para atender el nuevo centro hospitalario con todas las garantías.