Un juego de cartas para adentrarse en los Moros i Cristians de Bocairent

Las fiestas de Moros i Cristians encienden Bocairent cada primer viernes de febrero, convirtiéndose en un atractivo turístico de notable importancia para la localidad de la Vall. Declaradas de Interés Turístico, a finales de este año contarán con un juego de cartas propio que ayudará a divulgar los elementos más característicos.

Adrián Gisbert y Carles Nájar son los impulsores de un proyecto titulado «Vítol!», que también ha contado con la colaboración de Jana Beneito, Carlos Alberto, Irene Velázquez y Adrián Bebéride en las tareas de diseño. El juego contiene un total de 115 cartas y cada participante tiene como misión principal preparar el «boato» del Dia de l’Entrà, asumiendo el papel de representar a una de las nueve ‘filaes’. La suerte y, sobre todo, su pericia a la hora de elegir los mejores elementos harán el resto.

Gisbert es periodista de profesión y Nájar es historiador, con formación en patrimonio cultural. Ambos se conocen de toda la vida. El proyecto nació en una Nochevieja, mientras jugaban a un pasatiempo parecido. «Hay dos objetivos principales. Uno es que la gente de Bocairent y de los Moros i Cristians vea representados los elementos tradicionales de la fiesta. La otra es dar a conocer los festejos fuera de la localidad y ponerlos en valor», apuntaron en una distendida charla con Levante-EMV.

La primera tirada contará con 1.500 unidades, que encargarán a la firma alemana Ludofact. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bocairent, la Junta Local de les Festes de Sant Blai y la firma Idrus. Además, en los próximos días abrirán una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma Verkami. «Cualquier ayuda es poca, llevamos dos años trabajando y hemos puesto dinero de nuestro bolsillo», añadieron.

Aunque tienen página web propia, la web funcionará como un repositorio de información ampliada sobre las fiestas. La baraja solo se venderá en tiendas de Bocairent, a modo de souvenir local. Podrán recibirla a domicilio solo quienes participen en la campaña de patrocinio.

Nájar y Gisbert explicaron que se han fijado en los mecanismos del juego de cartas «Magic the Gathering», entre otros, aunque no han encontrado nada similar versado en un festejo de Moros i Cristians: «Igual podría exportarse a otra localidad, pero habría que hacer el mismo trabajo de investigación que hemos hecho en Bocairent». Y lo tienen claro, hablan de las fiestas más tradicionales: «Por ejemplo, en nuestro pueblo no se han cambiado tanto los trajes, son vestigio vivo. No verás a gente desfilar como si pareciera Charlton Heston en el Cid como ocurre en otros sitios», concluyeron con sorna.

Sant Blai, que está tosiendo en la primera imagen de la izquierda, protagoniza una de las cartas del juego. Banda del Poble, los Ambaixadors y el Alferes. Mención especial merece la cartas «Fantasmes del Passa», ideada como un homenaje a todas las filaes que han desaparecido o refundado desde el inicio de las fiestas de Moros.