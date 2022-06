"El paraje del río Fraile no es un parque de ocio como Disneyland"

El pasado domingo por la tarde un helicóptero trasladó hasta Navarrés a una excursionista lesionada que sufrió un accidente en el paraje del río Fraile, un espacio natural de la Canal muy visitado cuando llega el verano y el calor aprieta. No es el primer episodio de este tipo que se sucede en los últimos tiempos. De hecho, prácticamente en todos los veranos se coordinan varios operativos similares a este último en la zona.

César Moreno es el jefe del parque de bomberos voluntarios de Navarrés. Con veinte años de experiencia, conoce el lugar como la palma de su mano y pide precaución a los visitantes: «Hay que tener claro que el paraje del río Fraile no es un parque como Disneyland, por ejemplo. No hay cobertura de teléfono y es una zona natural a la que se ha de ir informado y preparado. No podemos decir que sea un barranco peligroso, pero no se puede acudir como si se fuera a la playa».

Moreno recordó que en 2021 por estas fechas se vivió un incidente similar al del pasado domingo y que son muchos los rescates de este tipo en los que ha participado durante los últimos ejercicios: «Las distancias son enormes y ahora contamos con el helicóptero y hay un grupo de rescate especializado en altura que está muy preparado, lo que se agradece. Sin embargo, al no haber cobertura de teléfono cualquier situación se puede convertir en una odisea. Esto es así».

«Una tontería se puede complicar sin esperarlo. Por lo que hay que ir preparado y saber dónde está uno, sobretodo si se visita de noche el paraje», expuso Moreno.

A su vez, el portavoz de los bomberos voluntarios recordó que antes de la llegada del helicóptero los rescates se hacían por tierra, «se llegaba a tardar hasta 24 horas, todo era mucho más complicado». Y agradeció los esfuerzos del ayuntamiento de Bicorp, que ha señalado las inmediaciones del río Fraile y ha puesto los nombres de las charcas de forma muy visible: «Se está ultimando la rotulación de las coordenadas GPS, se han hecho muchos esfuerzos en este sentido».