María José Silvestre se convierte en la primera española en ganar las 24 horas de Feltre, en Italia.

Nuevo hito en la carrera deportiva de la ultraciclista de Bocairent María José Silvestre, que se ha convertido en la primera deportista española en ganar las 24 horas de Feltre, en Italia. La de Bocairent se alzó con el título de la carrera de ultraciciclismo que se disputa en el norte de Italia, y que tuvo lugar el pasado fin de semana. La prueba, la más importante de este país se celebró bajo unas condiciones muy exigentes de calor, en un circuito urbano con bajadas técnicas y tramos de pavés.

Silvestre suma a su palmarés esta carrera, que se una a las 24 horas de le Mans y las 24 horas de Paul Ricard. La bocairentina se ha especializado en estas pruebas sobre circuito en un día de duración, sumando victoria tras victoria.

En las 24 horas de Feltre, la carrera pasó por escenarios muy diversos hasta completar las 314 vueltas alcanzando los 580 kilómetros para la victoria. Silvestre tenía a su lado a la campeona de Europa, Anna Mei, y a la favorita Giada Bernabei. La fortísima arrancada de las rivales sorprendió a la Silvestre, que pensaba que “no se puede ir a ese ritmo tanto tiempo”, encajándose en la cuarta posición durante las primeras horas.

María José reconocía tras la prueba que en la primera hora “sabía que no podía ir con ellas y he llegado a pensar que no tendría oportunidad de estar delante, pero luego les he recuperado vueltas hasta entrar en el grupo del podio y he seguido haciendo mi carrera”. La confianza y el estilo “de menos a más” la ha llevado a remontar, sorprendiendo a sus rivales. La carrera se iniciaba a las 21 horas y en la madrugada ya superó a las favoritas para situarse con 12 vueltas de ventaja en la primera posición. La espectacular remontada transformó a Silvestre en el objetivo de las italianas, recibiendo ataques constantemente desde ese momento.

Agónica resistencia durante 14 horas

Las carreras de 24 horas tienen unos tiempos distintos a las pruebas en línea, y más en la categoría de solitarios. María José Silvestre se dio cuenta que era el momento de ponerse a administrar su ventaja pero “no durante 14 horas, ha sido agónico”. La de Bocairent decidió reducir los tiempos de descanso sin parar a dormir y dejar que las rivales también se desgastaran en su esfuerzo. Confiesa que “he llegado a perder 3 vueltas en una hora, pero luego les recuperaba una, las matemáticas no salían, pero ellas tampoco estaban para perder energías”.

Además se añadió que la temperatura fue muy elevada, alcanzando picos de 42 grados al sol, en un circuito sobre un casco histórico rodeado de murallas de piedra. El desgaste de las ciclistas fue importante a pesar de los entrenamientos específicos para estas circunstancias. El paso por los tramos de pavés era muy doloroso, "a pesar de bajar la presión de las ruedas y reducir al máximo el pedaleo las articulaciones se resienten mucho".

En la última hora la ventaja era de solo 6 vueltas y la defensa de las posiciones era en todos los tramos “cogía cualquier rueda aunque me llevara solo durante 25 metros, segundo a segundo”, llegando a meta con cuatro vueltas de diferencia sobre Giada Bernabei segunda clasificada.

Primera victoria española

En las 20 ediciones de las 24 horas Castelli (como también se conocen) es la primera vez que un ciclista de nacionalidad española vence la carrera. “Es una prueba espectacular, con un gran sabor ciclista y mucha pasión”, aseguraba Silvestre. Para la valenciana es “un orgullo entrar en el palmarés en esta vigésima edición, una fecha para la historia que se une al resto de mis victorias de 24 horas”. “Ha sido una carrera mágica, nos llevamos el triunfo a casa”, expresaba.