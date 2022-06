Sanitat destina 3,6 millones a contratar a 563 médicos en verano

El pasado martes 4.000 personas, según los convocantes, salieron a la calle en Ontinyent para protestar contra el cierre de la planta de Medicina Interna en el Hospital General durante los meses de julio y agosto, lo que causará la derivación de los pacientes de larga estancia a Xàtiva.

Desde la conselleria de Sanitat siempre han defendido que es una medida tomada por la falta de facultativos. La gerente del departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Margarita Llaudes, explicó ayer a Levante-EMV que es una decisión tomada para «dar la mayor calidad asistencial a los pacientes». Llaudes también detalló que el departamento destinará un total de 3,65 millones de euros a su plan de refuerzos para el presente verano, lo que se traduce en la contratación de 563 profesionales. En Atención Primaria se dedicarán 1.104.505 euros a la sustitución de personal por vacaciones con lo que se contrata un total de 134 profesionales.

Así, se destinarán 303.688 euros para personal facultativo, 1.769.674 euros para contratación de personal sanitario no facultativo y 459.521 euros para personal no sanitario que realiza tareas en atención hospitalaria.

En global, el departamento ha contratado a 49 facultativos de los cuales 22 son especialistas para hospitales y 27 médicos de atención primaria para cubrir sustituciones en centros de salud. También se ha fichado a 164 profesionales de enfermería, de los cuales 38 trabajarán en centros de salud y el resto en hospitales, 123 TCAES (técnico en cuidados de enfermería), 90 auxiliares administrativos, 77 celadores y el resto se distribuye entre personal técnico sanitario de distinta especialidad hasta alcanzar los 563 profesionales de la salud contratados específicamente para los meses de julio a septiembre en el departamento de salud.

Desde la conselleria de Sanitat apuntaron que «este plan de vacaciones nos permite mantener abiertos todos los centros de salud de atención primaria y sus correspondientes servicios de Urgencias de atención continuada. Solo habrá alguna reducción del número de consultas asignadas para redistribuir la carga de trabajo y alguna jornada entre consultorios auxiliares de poblaciones muy pequeñas que compartirán facultativo en media jornada».

«No hay médicos»

Llaudes argumentó que el problema al que se enfrentan las administraciones sanitarias es la falta de médicos: «Acudimos a la bolsas, a los colegios profesionales, a las sociedades científicas... incluso hemos publicado ofertas en plataformas como Linkedin. Ahora hay un sector privado que puede ofrecer buenas condiciones y más facilidad para trabajar en el extranjero, no es lo mismo que hace años, cuando había profesionales que se curtían trabajando solamente en verano».

Sobre sus palabras centradas en la asunción de los gastos del transporte de acompañantes por los ayuntamientos, explicó que «se me entendió mal. Se me quejaron de los kilómetros hasta Xàtiva y comenté que quizás habían los mismos hasta el Palomar que hasta Bicorp. Si ha molestado lo retiro. El cierre de la planta de Medicina Interna no gusta a nadie, pero es la mejor solución».