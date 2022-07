Dos entrenadores y solamente un banquillo en el Olímpic de Xàtiva

La guerra interna entre Sudeva —firma de capital indio que actualmente gestiona el Olímpic de Xàtiva— y la facción noruega liderada por Rune Hoem —exdirector deportivo— se mantiene con las espadas en alto en el seno del conjunto de la capital de la Costera. De momento, no hay tregua.

El presidente Anuj Gupta anunció que visitaría Xàtiva durante este mes y en los perfiles oficiales del club en redes sociales ha anunciado a su nuevo entrenador. El elegido es Xavi Candel.

De hecho, desgranan su currículum, apuntando que «sus primeros pasos fueron en el fútbol base de la UD Alzira y el Algemesí CF y más tarde se sumó al cuerpo técnico del primer equipo de la UD Alzira, donde consiguió el ascenso a Segunda B». Después, se unió como preparador físico al FC Volga Nizhny Novgorod de la Federación Rusa y, más tarde, dio el paso al fútbol asiático como asistente de Manuel Pellegrini y Chris Coleman’s en el Hebei China Fortune FC de la Superliga china. En los últimos años, ha ejercido como preparador físico y readaptador en la Clínica Tecma.

Candel atendió a Levante-EMV y confirmó que es consciente de la actual situación del equipo, descendido a Preferente y con una asamblea por celebrar: «A día de hoy yo soy el único entrenador del Olímpic de Xàtiva. No hay otro», expuso.

«Yo he firmado con el Olímpic, no con Sudeva. Es un documento legal. Si se habla de otro entrenador será una propuesta de una persona que no es responsable del club. Mi contrato está ya en vigor y estamos planificando la temporada del año que viene».

«El Olímpic es un club histórico, creo que podemos hacer un proyecto para volver a subir a tercera división. A mi me han dicho que Rune Hoem ya no tiene responsabilidades en el equipo ni en la planificación», continuó.

Candel es el entrenador elegido por los actuales responsables. Sin embargo, en las últimas semanas Hoem ha realizado contactos con socios del Olímpic para hacerse con las riendas del club en la próxima asamblea. El propio exdirector deportivo ha anunciado que ha recogido 85 firmas de socios para exigir la celebración del encuentro. En la última cita de este tipo, las cuentas fueron tumbadas por los presentes.

Y Hoem no se queda ahí, porque también lanza el nombre de su candidato al banquillo: «Ahora también tenemos un acuerdo con uno de los entrenadores más prometedores de la Comunitat, que entrenó al Callosa la temporada pasada. Su nombre es Roberto Campillo y será el entrenador del club cuando termine la asamblea extraordinaria», expone.

Preguntado al respecto por este diario, Campillo prefirió ser prudente: «Con Rune están habiendo conversaciones. Está trabajando mañana, tarde y noche para el bien del club. Después de la asamblea, se sabrá todo».

Por último, el Olímpic también ha entrado —otra vez— en la lista de los clubs con deudas a sus jugadores. No es novedad.