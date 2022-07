«La Academia es el gran negocio de Sudeva en el Olímpic de Xàtiva»

Va a ser un verano intenso en el Olímpic de Xàtiva. A la espera de fijar una fecha para la próxima asamblea —y con la facción noruega afilando los cuchillos para hacerse con las riendas del club— las críticas a la gestión de Sudeva y las salidas se suceden. Ayer fue el exdelegado Marco López quién publicó una dura carta de despedida en redes sociales.

López también ha sido responsable de la Academia y declara que «toca despedirse con mucha pena por ver cómo la gente que está gestionando el club se lo esta cargando año tras año. Dicen que han invertido 600.000 euros, pero ese dinero no se ha visto por ningún sitio». «Si a la plantilla no les ha faltado de nada no ha sido por ellos, sino por la gente que trabajamos el día a día», declara.

Y enumera las carencias en el Olímpic. Expone que no había nevera del club en las instalaciones y que las lavadoras y secadoras averiadas no se arreglaron: «Conseguimos tres neveras, un congelador y dos secadoras gracias a gente que me las cedió. Las rotas aun están allí para reparar».

También denuncia que no tenían ni balones para entrenar: «Esto es de locos, un escándalo. Nos los racionaban. Para poder disponer de balones necesarios, en cada partido que jugábamos teníamos la misión de traernos alguno del rival. En los entrenes habían más balones de otros equipos que del Olímpic», prosigue.

A su vez, lamenta el trato de las personas que gestionan el Olímpic con la plantilla: «Han dejado una imagen lamentable. Una de tantas pasadas tuvo lugar durante la visita a Paterna. Por no dar las matriculas de los vehículos particulares de la plantilla que llevaban el material se tuvo que aparcar en el parking a 500 metros de los vestuarios y ellos dejaron el coche en la puerta del campo. Además, se nos adeuda la gasolina de dos desplazamientos».

Y guarda los principales dardos para referirse a la Academia: «Es el gran negocio de Sudeva. Además de no pagar nada por cada chico que juega y entrena en la escuela, se aprovechan para quedarse con las subvenciones de Federación y Ayuntamiento. Aprovechan la compra por parte de sus padres para sacar la ropa del primer equipo y del amateur, quitándole calidad a la misma, se quedan el IVA de los sponsors...».

«El señor gurú —en referencia a Guramarpreet Chadha, el hombre de confianza de Anuj Gupta— es el dueño de la cuenta corriente y hace y deshace a su interés», defiende. «Se podrían contar muchas cosas más pero me las guardo», apostilla.